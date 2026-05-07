Leonie (12) braucht dringend Stammzellenspender

Nur zwei Wochen „geheilt“

Es wurde sofort mit einer Chemotherapie begonnen, um die aggressive Erkrankung in den Griff zu bekommen. Und die Ärzte machten durchaus Fortschritte. Nach einer kräftezehrenden Zeit und der Hoffnung auf Besserung galt Leonie vor zwei Monaten als geheilt. Doch die große Freude bei ihr und ihrer Familie währte nur für ganz kurze Zeit.