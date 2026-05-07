Leonie (12) braucht dringend Stammzellenspender

Die zwölfjährige Leonie erhielt vor zwei Jahren eine Krebsdiagnose, galt nach langem Kampf vor zwei Monaten als geheilt. Jetzt kehrte die heimtückische Krankheit allerdings zurück. Chemotherapie und Suche nach passenden Stammzellen beginnen deshalb wieder von vorne.
Leonie liebt es zu malen, im Sandkasten zu spielen, Puzzle zu bauen, zu basteln und einfach die Welt spielerisch zu entdecken. Doch seit mittlerweile mehr als zwei Jahren bestimmt der Kampf gegen eine hartnäckige Krebserkrankung den Alltag des Mädchens.
Akute lymphatische Leukämie
„Sie ist in der Schule gesessen, als es ihr plötzlich schlecht ging. Nach einer Blutabnahme beim Kinderarzt wurden wir sofort ins Universitätsklinikum nach Linz geschickt. Man rechnet nicht damit, dass man dann dort eine Krebsdiagnose bekommt“, schildert Mama Marina Benzer. Die Mediziner stellten bei dem zwölfjährigen Mädchen aus Grieskirchen eine akute lymphatische Leukämie fest.
Sie ist sehr tapfer. Ich weiß gar nicht, wie sie das immer schafft.
Mama Marina Benzer
Nur zwei Wochen „geheilt“
Es wurde sofort mit einer Chemotherapie begonnen, um die aggressive Erkrankung in den Griff zu bekommen. Und die Ärzte machten durchaus Fortschritte. Nach einer kräftezehrenden Zeit und der Hoffnung auf Besserung galt Leonie vor zwei Monaten als geheilt. Doch die große Freude bei ihr und ihrer Familie währte nur für ganz kurze Zeit.
Bei einer Blutkontrolle merkte man erneut Ungereimtheiten und musste dem tapferen Mädchen am 16. April mitteilen, dass die Krankheit zurückgekehrt sei. „Es geht jetzt wieder alles von vorne los. Mein Mann und ich haben gerade wieder mit Arbeiten angefangen“, so Benzer.
„Sie ist müde, hat ständig Fieber und isst nicht viel“
Leonie startete umgehend wieder mit einer neuen Chemotherapie. „Sie ist sehr tapfer. Ich weiß gar nicht, wie sie das immer schafft. Leonie ist aktuell sehr müde, hat ständig Fieber und isst nicht viel“, leidet die Mama mit ihrer Tochter mit.
Auch der Kontakt mit ihren Freundinnen – aufgrund der Chemo kann die Zwölfjährige nicht mehr in die Schule gehen – geht dem Mädchen ab. Um die Krebserkrankung unter Kontrolle zu bringen, wird nun nach einem passenden Stammzellenspender gesucht.
Am 18. Mai von 16 bis 19.30 Uhr findet deshalb in der Volksschule Grieskirchen eine Typisierungsaktion für Leonie statt. Jeder, der zwischen 16 und 45 Jahre alt und gesund ist, kann sich als potenzieller Lebensretter registrieren lassen.
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