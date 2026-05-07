Orgel im Dom in Venzone als Symbol der Solidarität

Ein zentraler Punkt der Reise war der Besuch des Domes des Heiligen Andreas in Venzone, der nach der Zerstörung mühevoll wieder errichtet wurde. Vor Ort erhielten die Teilnehmer nicht nur Einblicke in die dramatischen Ereignisse von damals, sondern erfuhren auch neue Details über den Wiederaufbau – wie etwa die Geschichte der Orgel, die von Kardinal Franz König gestiftet wurde. Ein Video zum Ausflug finden Sie hier.