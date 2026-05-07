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Nach Erdbeben

Orgel im Dom in Venzone als Symbol der Solidarität

Kärnten
07.05.2026 17:00
Das wertvolle Instrument wurde nach dem Erdbeben rekonstruiert – gespendet von Kardinal Franz ...
Das wertvolle Instrument wurde nach dem Erdbeben rekonstruiert – gespendet von Kardinal Franz König.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Zum 50. Jahrestag des verheerenden Erdbebens im Friaul reisten über 50 „Krone“-Leser unter der Leitung von Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler in die Region und erhielten bewegende Einblicke in Erinnerung, Wiederaufbau und bislang wenig bekannte Details.

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„Was mich ganz besonders gefreut hat – auch ich habe Neues entdeckt: Die Orgel im Dom in Venzone wurde nach dem Wiederaufbau von Kardinal König gespendet“, erzählt Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler.

Spurensuche zwischen Erinnerung und Wiederaufbau
Zum 50. Jahrestag des verheerenden Erdbebens in Friaul reiste er gemeinsam mit mehr als 50 Leserinnen und Lesern der „Krone“ in die Region, die damals schwer getroffen wurde. Unter seiner Leitung begab sich die Gruppe auf eine eindrucksvolle Spurensuche zwischen Erinnerung und Wiederaufbau.

Auf den vielen Info-Tafeln erkundigten sich unserre „Krone“-Leser.
Auf den vielen Info-Tafeln erkundigten sich unserre „Krone“-Leser.(Bild: Christian Krall)
Die Spuren des Erdbebens sinf immer noch sichtbar.
Die Spuren des Erdbebens sinf immer noch sichtbar.(Bild: Christian Krall)
Verlassene Häuser in Italien.
Verlassene Häuser in Italien.(Bild: Christian Krall)
Eindrucksvolle Statue im Dom in Venzone.
Eindrucksvolle Statue im Dom in Venzone.(Bild: Christian Krall)
Der Dom wurde mühevoll wieder errichtet.
Der Dom wurde mühevoll wieder errichtet.(Bild: Christian Krall)
Im Tagliamento wurden – trotz des kühlen Wetters – die Schuhe ausgezogen und im Wasser spaziert.
Im Tagliamento wurden – trotz des kühlen Wetters – die Schuhe ausgezogen und im Wasser spaziert.(Bild: Christian Krall)
Verlassene Häuser im Geisterort Portis.
Verlassene Häuser im Geisterort Portis.(Bild: Christian Krall)
Die „Krone“-Leser erfuhren viel über die ehemalige Kirche in Portis.
Die „Krone“-Leser erfuhren viel über die ehemalige Kirche in Portis.(Bild: Christian Krall)
Gerhgard Dörfler mit Antonella Comelli , Tochter des Regionspräsidenten während der Zeit des ...
Gerhgard Dörfler mit Antonella Comelli , Tochter des Regionspräsidenten während der Zeit des Erdbebens.(Bild: Christian Krall)
Die „Krone“-Leser lauschten den Worten von Comelli.
Die „Krone“-Leser lauschten den Worten von Comelli.(Bild: Christian Krall)
Gerhard Dörfler mit Renzo Tondo, ehemaliger Präsident der autonomen Region Friaul-Julisch ...
Gerhard Dörfler mit Renzo Tondo, ehemaliger Präsident der autonomen Region Friaul-Julisch Venetien.(Bild: Christian Krall)
DAs Geisterdorf Portis.
DAs Geisterdorf Portis.(Bild: Christian Krall)
Mit dem Bus von Taferner Reisen fuhren über 50 Interessierte durch Italien.
Mit dem Bus von Taferner Reisen fuhren über 50 Interessierte durch Italien.(Bild: Christian Krall)
Das Wetter spielte leider nicht ganz mit – durch den Tagliamento wurde dennoch gewandert.
Das Wetter spielte leider nicht ganz mit – durch den Tagliamento wurde dennoch gewandert.(Bild: Christian Krall)

Ein zentraler Punkt der Reise war der Besuch des Domes des Heiligen Andreas in Venzone, der nach der Zerstörung mühevoll wieder errichtet wurde. Vor Ort erhielten die Teilnehmer nicht nur Einblicke in die dramatischen Ereignisse von damals, sondern erfuhren auch neue Details über den Wiederaufbau – wie etwa die Geschichte der Orgel, die von Kardinal Franz König gestiftet wurde. Ein Video zum Ausflug finden Sie hier

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