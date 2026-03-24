Person in Bayern mit Bornavirus infiziert

Vorkommen auch in Österreich

Das Virus kommt regional begrenzt vor, insbesondere in Teilen Süd- und Ostdeutschlands. Laut Berichten betrifft dies vor allem Bayern. Doch auch in Österreich – insbesondere in Oberösterreich – wurden in der Vergangenheit vereinzelt Fälle bei Tieren festgestellt.

Nach Angaben der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ist die Lage hierzulande jedoch ruhig: Bislang wurde kein einziger Fall einer durch das Bornavirus ausgelösten Infektion beim Menschen registriert. Insgesamt gilt das Risiko für die Bevölkerung als sehr gering.