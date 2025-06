Graz: Drei Verletzte bei Kollision mit Polizeiauto

Als eine Polizeistreife am Sonntag gegen 17 Uhr auf der Grazer Straße stadteinwärts zu einem Einsatz in die Innenstadt unterwegs war, kam es zu dem Unfall: Das Polizeiauto fuhr mit Blaulicht und Folgetonhorn an der Kreuzung Grazer Straße/Weinzöttlstraße in die Grabenstraße ein. Ein Autolenker war bei Grün in die Kreuzung eingefahren, hatte laut eigenen Angaben das Horn zwar gehört, aber kein Einsatzfahrzeug gesehen. Eine Notbremsung konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.