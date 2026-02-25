Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starb mit 42 Jahren

Martin Short trauert um seine Tochter Katherine

Society International
25.02.2026 08:22
Martin Short mit Katherine im Jahr 2011: Jetzt muss der Hollywoodstar um seine Tochter trauern.
Martin Short mit Katherine im Jahr 2011: Jetzt muss der Hollywoodstar um seine Tochter trauern.(Bild: APA-Images / REUTERS / DANNY MOLOSHOK)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Große Trauer bei Hollywoodstar Martin Short: Katherine Hartley Short, die Tochter des „Only Murders in the Building“-Stars, starb am Montagabend in ihrem Zuhause. Sie wurde nur 42 Jahre alt.

0 Kommentare

Wie „TMZ“ berichtete, ereignete sich die Tragödie in Katherines Haus in den Hollywood Hills. Rettungskräfte und Polizei wurden alarmiert, konnten jedoch nur noch den Tod der Promi-Tochter feststellen. Die 42-Jährige soll laut Polizei durch eine selbst zugefügte Schusswunde gestorben sein.

Familie trauert um Katherine
„Mit tiefer Trauer bestätigen wir das Ableben von Katherine Hartley Short“, bestätigte ein Sprecher der Familie unterdessen den schrecklichen Tod von Martin Shorts Tochter.

Martin Short und seine Tochter Katherine bei einem gemeinsamen Auftritt im Jahr 2008
Martin Short und seine Tochter Katherine bei einem gemeinsamen Auftritt im Jahr 2008(Bild: Viennareport)

„Die Familie Short ist am Boden zerstört über diesen Verlust und bittet in dieser Zeit um Privatsphäre“, hieß es in der Mitteilung weiter. „Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude, die sie in die Welt brachte, in Erinnerung bleiben.“

Martin Short verschob nach dem tragischen Tod seiner Tochter zudem geplante Comedy-Shows mit seinem „Only Murders in the Building“-Co-Star Steve Martin.

Tochter wählte Beruf abseits des Rampenlichts
Während Martin Short zu den berühmtesten Komikern Hollywoods zählt, lebte seine Tochter lieber ein Leben abseits der Traumfabrik. Gemeinsame Red-Carpet-Auftritte des Schauspielers und seiner Tochter sind daher rar. 

Katherines Leidenschaft galt dafür der Hilfe für andere. Die 42-Jährige war ausgebildete Sozialarbeiterin und setzte sich leidenschaftlich für die Organisation „Bring Change To Mind“ ein. Mit ihrem Engagement hoffte Katherine, das Stigma rund um psychische Erkrankungen zu brechen.

Der Tod seiner geliebten Tochter Katherine ist nicht der erste Schicksalsschlag für Martin Short. 2010 starb seine große Liebe Nancy Dolman an Krebs. Aus der 30-jährigen Ehe stammen neben Katherine auch die Söhne Oliver und Henry.

Lesen Sie auch:
Martin Short soll Meryl Streep immer zum Lachen bringen. Eine Eigenschaft, die die ...
Streep & Short liiert
„Meryl konnte nicht anders, als sich zu verlieben“
14.03.2025
Läuft da etwa was?
Liebes-Gerüchte um Meryl Streep und Martin Short
23.02.2024
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
25.02.2026 08:22
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Hollywood
Polizei
Familie
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
191.379 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
185.583 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
132.873 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
1093 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Society International
„Dann bin ich weg“
Kate Hudson macht nach einer Abfuhr kurzen Prozess
Kämpft für Tochter
Christina Applegate wegen MS ans Bett gefesselt
Starb mit 42 Jahren
Martin Short trauert um seine Tochter Katherine
Halle Berry ganz offen
„Ich will keinen Orgasmus mehr vortäuschen“
Mausert sich zum Star
Apple Martin macht Mama Gwyneth Bikini-Konkurrenz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf