Martin Short trauert um seine Tochter Katherine

Große Trauer bei Hollywoodstar Martin Short: Katherine Hartley Short, die Tochter des „Only Murders in the Building“-Stars, starb am Montagabend in ihrem Zuhause. Sie wurde nur 42 Jahre alt.
Wie „TMZ“ berichtete, ereignete sich die Tragödie in Katherines Haus in den Hollywood Hills. Rettungskräfte und Polizei wurden alarmiert, konnten jedoch nur noch den Tod der Promi-Tochter feststellen. Die 42-Jährige soll laut Polizei durch eine selbst zugefügte Schusswunde gestorben sein.
Familie trauert um Katherine
„Mit tiefer Trauer bestätigen wir das Ableben von Katherine Hartley Short“, bestätigte ein Sprecher der Familie unterdessen den schrecklichen Tod von Martin Shorts Tochter.
„Die Familie Short ist am Boden zerstört über diesen Verlust und bittet in dieser Zeit um Privatsphäre“, hieß es in der Mitteilung weiter. „Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude, die sie in die Welt brachte, in Erinnerung bleiben.“
Martin Short verschob nach dem tragischen Tod seiner Tochter zudem geplante Comedy-Shows mit seinem „Only Murders in the Building“-Co-Star Steve Martin.
Tochter wählte Beruf abseits des Rampenlichts
Während Martin Short zu den berühmtesten Komikern Hollywoods zählt, lebte seine Tochter lieber ein Leben abseits der Traumfabrik. Gemeinsame Red-Carpet-Auftritte des Schauspielers und seiner Tochter sind daher rar.
Katherines Leidenschaft galt dafür der Hilfe für andere. Die 42-Jährige war ausgebildete Sozialarbeiterin und setzte sich leidenschaftlich für die Organisation „Bring Change To Mind“ ein. Mit ihrem Engagement hoffte Katherine, das Stigma rund um psychische Erkrankungen zu brechen.
Der Tod seiner geliebten Tochter Katherine ist nicht der erste Schicksalsschlag für Martin Short. 2010 starb seine große Liebe Nancy Dolman an Krebs. Aus der 30-jährigen Ehe stammen neben Katherine auch die Söhne Oliver und Henry.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.