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Wenig Stoff, viel Wow!

Das waren die heißesten Nackt-Looks der Met-Gala!

Star-Style
05.05.2026 17:00
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wenig Stoff, ganz große Wow-Momente! Bei der Met-Gala gab es auch in diesem Jahr in Sachen Freizügigkeit jede Menge zu sehen. Wer auffiel und wer durchfiel, das erfahren Sie hier!

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Hat es der Fantasy Bra von Victoria‘s Secret etwa auf den roten Teppich der Met-Gala geschafft? Das glitzernde Bustier von Irina Shayk erinnerte jedenfalls sehr an die legendären Dessous der Wäschemarke – auch wenn dieses Modell von Alexander Wang noch schärfer war!

Zahlreiche Diamanten reihten sich bei Shayks Hingucker-Look aneinander, dazwischen blitzte viel nackte Haut. Und glitzernde Nippel gab es obendrein. Ein Bling-Bling-Look, der in jedem Fall für viel Aufsehen sorgte.

Irina Shayk kam im Bling-Bling-BH mit Glitzer-Nippeln.
Irina Shayk kam im Bling-Bling-BH mit Glitzer-Nippeln.(Bild: AP/Evan Agostini)
Das Topmodel ließ nicht nur ihren Busen blitzen, sondern präsentierte auch ihre Bauchmuskeln.
Das Topmodel ließ nicht nur ihren Busen blitzen, sondern präsentierte auch ihre Bauchmuskeln.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Hadid im Naked-Dress des Abends
Das Naked-Dress des Abends trug hingegen Gigi Hadid. Die Model-Schönheit schlüpfte für die Fashion-Party des Jahres in ein graues, transparentes Kleid von Miu Miu.

Glitzernde Flammen bedeckten gerade so das Nötigste, ein tiefes Rücken-Dekolleté sorgte für einen zusätzlichen Wow-Moment. Kein Wunder, dass bei diesem Anblick die Kameras der Fotografen glühten!

Gigi Hadid zog im Naked-Dress die Blicke auf sich.
Gigi Hadid zog im Naked-Dress die Blicke auf sich.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Unter dem transparenten Stoff trug das Topmodel nur ein Höschen.
Unter dem transparenten Stoff trug das Topmodel nur ein Höschen.(Bild: AFP/MIKE COPPOLA)
Ein tiefes Rücken-Dekolleté sorgte für einen zusätzlichen Wow-Moment.
Ein tiefes Rücken-Dekolleté sorgte für einen zusätzlichen Wow-Moment.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Auch ein nackter Rücken kann entzücken 
Vorne züchtig, hinten mega hot! Cara Delevingnes schwarzes Dress von Ralph Lauren Collection bot vor allem auf der Rückseite – aber auch auf der Seite – extra tiefe Einblicke. 

Während Cara Delevingnes Kleid vorne noch recht züchtig ausfiel ...
Während Cara Delevingnes Kleid vorne noch recht züchtig ausfiel ...(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
... gab es seitlich schon viel Haut zu sehen.
... gab es seitlich schon viel Haut zu sehen.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Das Highlight es Looks war aber eindeutig die Rückansicht!
Das Highlight es Looks war aber eindeutig die Rückansicht!(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)

„Bridgerton“-Star Simone Ashley und Sängerin Tyla sorgten hingegen mit ihren Glitzerfäden-Style für jede Menge Aufsehen. Denn bei diesen beiden Nackt-Looks wusste man fast gar nicht, wo man zuerst hinschauen sollte!

Simone Ashley
Simone Ashley(Bild: AFP/JULIAN HAMILTON)
Tylas Look war vor allem obenrum sehr freizügig.
Tylas Look war vor allem obenrum sehr freizügig.(Bild: AFP/JULIAN HAMILTON)
Die Sängerin ließ unter den Silberfäden ihren Busen blitzen.
Die Sängerin ließ unter den Silberfäden ihren Busen blitzen.(Bild: AP/Evan Agostini)

Sixpack-Alarm bei Met-Gala
Aufsehenerregend war auch der diesjährige Met-Gala-Look von Vittoria Ceretti. Die Freundin von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio präsentierte auf den Stufen zum Metropolitan Museum nämlich DEN nackten Rücken des Abends – funkelnder Schmuck inklusive!

Der asymmetrische Schnitt ihrer Carolina-Herrera-Robe sorgte aber nicht nur hinten, sondern auch vorne für einen Hingucker. Bei diesem Sixpack aber auch kein Wunder!

Vittoria Ceretti zeigte DAS Rückendekolleté des Abends.
Vittoria Ceretti zeigte DAS Rückendekolleté des Abends.(Bild: AFP/JAMIE MCCARTHY)
Und präsentierte ihren Sixpack.
Und präsentierte ihren Sixpack.(Bild: AFP/MIKE COPPOLA)

Ebenfalls ziemlich heiß: Sängerin Gabrielle Union, die von oben bis unten funkelte und hinten und vorne tiefe Einblicke gewährte. Ebenso wie Schauspielerin und Model Laura Harrier, die im nudefarbigen, semitransparenten Dress wie eine griechische Göttin aussah.

Gabrielle Union funkelte von Kopf bis Fuß.
Gabrielle Union funkelte von Kopf bis Fuß.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Und gewährte zudem tiefe Einblicke.
Und gewährte zudem tiefe Einblicke.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Laura Harrier sah in ihrem Kleid aus wie eine griechische Göttin.
Laura Harrier sah in ihrem Kleid aus wie eine griechische Göttin.(Bild: AP/Evan Agostini)
Der zarte und semitransparente Stoff legte sich wie eine zweite Haut um die sexy Kurven der ...
Der zarte und semitransparente Stoff legte sich wie eine zweite Haut um die sexy Kurven der Schauspielerin.(Bild: AP/Evan Agostini)

Aktgemälde aus Pailletten
Zu den Wow-Looks des Abends zählte aber auch das Kleid von Oscar-Star Chase Infiniti. Kunterbunte Glitzerpailletten waren bei der Robe von Thom Browne zu einem Aktgemälde zusammengesetzt. Wow! 

Ebenfalls top: das Kleid von Netflix-Star Joey King. Die Schauspielerin kam in einem Hauch von Nichts und Glitzer.

Chase Infiniti kam als Aktgemälde zur Met-Gala.
Chase Infiniti kam als Aktgemälde zur Met-Gala.(Bild: AFP/JAMIE MCCARTHY)
Joey King setzte auf einen Hauch von Nichts und Glitzer.
Joey King setzte auf einen Hauch von Nichts und Glitzer.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Weniger ist nicht immer mehr ...
Aber ist weniger wirklich immer mehr? Nicht immer! Das bewiesen etwa Schauspielerin Odessa A‘zion, Rapperin Doechii und Influencerin Lena Mahfouf, die zwar auffielen, aber nicht unbedingt positiv ...

Odessa A‘zion trug vor allem obenrum wenig Stoff.
Odessa A‘zion trug vor allem obenrum wenig Stoff.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Ist das schon ein Kleid? Rapperin Doechii schien sich lediglich in eine Stoffbahn gehüllt zu ...
Ist das schon ein Kleid? Rapperin Doechii schien sich lediglich in eine Stoffbahn gehüllt zu haben.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Lena Mahfouf kam im „Grapscher-BH“.
Lena Mahfouf kam im „Grapscher-BH“.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Ein Look, der zwar auffiel, aber nicht punkten konnte.
Ein Look, der zwar auffiel, aber nicht punkten konnte.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

„Party des Jahres“
Gastgeberin der alljährlichen Benefiz-Gala war auch in diesem Jahr wieder Anna Wintour, die viele Jahre lang Chefin der US-Modezeitschrift „Vogue“ war. Der oft als „Party des Jahres“ bezeichnete „Met Ball“ ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums.

Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist. Mit dem Spektakel wurde diesmal die Mode-Ausstellung „Costume Art“ eröffnet.

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Mitfinanziert und mitausgerichtet wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Ehefrau Lauren Sánchez Bezos, die sich allerdings alleine auf dem gelb-grünen Teppich zeigte.

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