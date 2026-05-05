Das waren die heißesten Nackt-Looks der Met-Gala!

Wenig Stoff, ganz große Wow-Momente! Bei der Met-Gala gab es auch in diesem Jahr in Sachen Freizügigkeit jede Menge zu sehen. Wer auffiel und wer durchfiel, das erfahren Sie hier!
Hat es der Fantasy Bra von Victoria‘s Secret etwa auf den roten Teppich der Met-Gala geschafft? Das glitzernde Bustier von Irina Shayk erinnerte jedenfalls sehr an die legendären Dessous der Wäschemarke – auch wenn dieses Modell von Alexander Wang noch schärfer war!
Zahlreiche Diamanten reihten sich bei Shayks Hingucker-Look aneinander, dazwischen blitzte viel nackte Haut. Und glitzernde Nippel gab es obendrein. Ein Bling-Bling-Look, der in jedem Fall für viel Aufsehen sorgte.
Hadid im Naked-Dress des Abends
Das Naked-Dress des Abends trug hingegen Gigi Hadid. Die Model-Schönheit schlüpfte für die Fashion-Party des Jahres in ein graues, transparentes Kleid von Miu Miu.
Glitzernde Flammen bedeckten gerade so das Nötigste, ein tiefes Rücken-Dekolleté sorgte für einen zusätzlichen Wow-Moment. Kein Wunder, dass bei diesem Anblick die Kameras der Fotografen glühten!
Auch ein nackter Rücken kann entzücken
Vorne züchtig, hinten mega hot! Cara Delevingnes schwarzes Dress von Ralph Lauren Collection bot vor allem auf der Rückseite – aber auch auf der Seite – extra tiefe Einblicke.
„Bridgerton“-Star Simone Ashley und Sängerin Tyla sorgten hingegen mit ihren Glitzerfäden-Style für jede Menge Aufsehen. Denn bei diesen beiden Nackt-Looks wusste man fast gar nicht, wo man zuerst hinschauen sollte!
Sixpack-Alarm bei Met-Gala
Aufsehenerregend war auch der diesjährige Met-Gala-Look von Vittoria Ceretti. Die Freundin von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio präsentierte auf den Stufen zum Metropolitan Museum nämlich DEN nackten Rücken des Abends – funkelnder Schmuck inklusive!
Der asymmetrische Schnitt ihrer Carolina-Herrera-Robe sorgte aber nicht nur hinten, sondern auch vorne für einen Hingucker. Bei diesem Sixpack aber auch kein Wunder!
Ebenfalls ziemlich heiß: Sängerin Gabrielle Union, die von oben bis unten funkelte und hinten und vorne tiefe Einblicke gewährte. Ebenso wie Schauspielerin und Model Laura Harrier, die im nudefarbigen, semitransparenten Dress wie eine griechische Göttin aussah.
Aktgemälde aus Pailletten
Zu den Wow-Looks des Abends zählte aber auch das Kleid von Oscar-Star Chase Infiniti. Kunterbunte Glitzerpailletten waren bei der Robe von Thom Browne zu einem Aktgemälde zusammengesetzt. Wow!
Ebenfalls top: das Kleid von Netflix-Star Joey King. Die Schauspielerin kam in einem Hauch von Nichts und Glitzer.
Weniger ist nicht immer mehr ...
Aber ist weniger wirklich immer mehr? Nicht immer! Das bewiesen etwa Schauspielerin Odessa A‘zion, Rapperin Doechii und Influencerin Lena Mahfouf, die zwar auffielen, aber nicht unbedingt positiv ...
„Party des Jahres“
Gastgeberin der alljährlichen Benefiz-Gala war auch in diesem Jahr wieder Anna Wintour, die viele Jahre lang Chefin der US-Modezeitschrift „Vogue“ war. Der oft als „Party des Jahres“ bezeichnete „Met Ball“ ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums.
Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist. Mit dem Spektakel wurde diesmal die Mode-Ausstellung „Costume Art“ eröffnet.
Mitfinanziert und mitausgerichtet wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Ehefrau Lauren Sánchez Bezos, die sich allerdings alleine auf dem gelb-grünen Teppich zeigte.
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