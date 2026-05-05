So freizügig feierten Stars nach Met-Gala weiter

Nach der Party ist vor der Party! Und weil die Met-Gala DIE „Party des Jahres“ ist, wurde nach der Mode-Gala vor dem Metropolitan Museum noch kräftig weitergefeiert. Und das natürlich fast noch freizügiger als am Red Carpet ...
Kendall Jenner ließ ihre „Nippel“ blitzen und trug auch untenrum nur einen Hauch von Nichts, Busenfreundin Hailey Bieber setzte ihre Kurven in Weiß heiß in Szene.
Und Sängerin Charli XCX kam überhaupt im transparenten Spitzenkleid und zeigte ungeniert fast alles. Der Grund für so viel hotte Styles? Saint Laurent lud zur Met-Gala-Afterparty!
Mode-Party ging in Verlängerung
Dass sich da die Stars nicht zweimal bitten ließen, verstand sich fast von selbst. Und dass die Met-Gala-Looks da flott getauscht wurden, ebenso.
Hunter Schafer entschied sich für die Modeparty nach der Modeparty für ein transparentes Tutu-Kleidchen, Vittoria Ceretti setzte auf Leder und Laura Harrier auf viel Spitze und noch mehr tiefe Einblicke. Die gab‘s übrigens auch bei Doja Cat, die ja zu den Co-Hosts der diesjährigen Met-Gala gehörte.
Nackte Haut und tolle Beine
Wie auch Zoë Kravitz, die im Spitzentop nicht nur viel Haut durchblitzen ließ, sondern auch den perfekten Saint-Laurent-Style präsentierte.
Sexy Beine standen hingegen bei den Topmodels Rosie Huntington-Whiteley und Karlie Kloss, aber auch bei Katy Perry, die auch ihre schräge Met-Gala-Maske endlich abgelegt hatte, im Fokus.
Mode-Spektakel als „Party des Jahres“
Der oft als „Party des Jahres“ bezeichnete „Met Ball“ ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Gastgeberin Anna Wintour benannt ist.
Mit dem Spektakel wurde diesmal die Mode-Ausstellung „Costume Art“ eröffnet. Mitfinanziert und mitausgerichtet wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Ehefrau Lauren Sánchez Bezos.
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