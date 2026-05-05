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Party nach der Party

So freizügig feierten Stars nach Met-Gala weiter

Star-Style
05.05.2026 18:00
Model Kendall Jenner ließ bei der Party nach der Party ihre „Nippel“ blitzen.
Model Kendall Jenner ließ bei der Party nach der Party ihre „Nippel“ blitzen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ilya S. Savenok)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Nach der Party ist vor der Party! Und weil die Met-Gala DIE „Party des Jahres“ ist, wurde nach der Mode-Gala vor dem Metropolitan Museum noch kräftig weitergefeiert. Und das natürlich fast noch freizügiger als am Red Carpet ...

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Kendall Jenner ließ ihre „Nippel“ blitzen und trug auch untenrum nur einen Hauch von Nichts, Busenfreundin Hailey Bieber setzte ihre Kurven in Weiß heiß in Szene.

Und Sängerin Charli XCX kam überhaupt im transparenten Spitzenkleid und zeigte ungeniert fast alles. Der Grund für so viel hotte Styles? Saint Laurent lud zur Met-Gala-Afterparty!

Kendall Jenner
Kendall Jenner(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ilya S. Savenok)
Hailey Bieber
Hailey Bieber(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ilya S. Savenok)
Charli XCX
Charli XCX(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ilya S. Savenok)

Mode-Party ging in Verlängerung
Dass sich da die Stars nicht zweimal bitten ließen, verstand sich fast von selbst. Und dass die Met-Gala-Looks da flott getauscht wurden, ebenso.

Hunter Schafer entschied sich für die Modeparty nach der Modeparty für ein transparentes Tutu-Kleidchen, Vittoria Ceretti setzte auf Leder und Laura Harrier auf viel Spitze und noch mehr tiefe Einblicke. Die gab‘s übrigens auch bei Doja Cat, die ja zu den Co-Hosts der diesjährigen Met-Gala gehörte.

Hunter Schafer
Hunter Schafer(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ilya S. Savenok)
Vittoria Ceretti und Laura Harrier
Vittoria Ceretti und Laura Harrier(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ilya S. Savenok)
Doja Cat
Doja Cat(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ilya S. Savenok)

Nackte Haut und tolle Beine
Wie auch Zoë Kravitz, die im Spitzentop nicht nur viel Haut durchblitzen ließ, sondern auch den perfekten Saint-Laurent-Style präsentierte.

Sexy Beine standen hingegen bei den Topmodels Rosie Huntington-Whiteley und Karlie Kloss, aber auch bei Katy Perry, die auch ihre schräge Met-Gala-Maske endlich abgelegt hatte, im Fokus. 

Zoe Kravitz
Zoe Kravitz(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ilya S. Savenok)
Rosie Huntington-Whiteley
Rosie Huntington-Whiteley(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ilya S. Savenok)
Karlie Kloss
Karlie Kloss(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ilya S. Savenok)
Katy Perry
Katy Perry(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ilya S. Savenok)

Mode-Spektakel als „Party des Jahres“
Der oft als „Party des Jahres“ bezeichnete „Met Ball“ ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Gastgeberin Anna Wintour benannt ist.

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Mit dem Spektakel wurde diesmal die Mode-Ausstellung „Costume Art“ eröffnet. Mitfinanziert und mitausgerichtet wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Ehefrau Lauren Sánchez Bezos.

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