Verärgerte Saudis torpedieren Trumps Hormuz-Pläne

Iran könnte bereits heute auf US-Vorschlag antworten

US-Präsident Trump ließ am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit folgenden Worten aufhorchen: „Der Iran darf keine Atomwaffen haben (...) und sie haben dem zugestimmt.“ Seiner Darstellung zufolge hat Teheran mehreren anderen Punkten eines US-Vorschlags zur Beendigung des Iran-Krieges zugestimmt. Aus Teheran hieß es laut der iranischen Nachrichtenagentur ISNA bloß, ein US-Verhandlungsvorschlag werde geprüft und die Antwort an den Vermittler Pakistan übermittelt. Das könnte bereits am heutigen Donnerstag erfolgen, berichtete der Nachrichtensender CNN.