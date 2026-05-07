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Laut Medienbericht:

Verärgerte Saudis torpedieren Trumps Hormuz-Pläne

Außenpolitik
07.05.2026 08:35
Donald Trump hat offenbar wegen des Iran-Krieges Probleme mit den Saudis.
Donald Trump hat offenbar wegen des Iran-Krieges Probleme mit den Saudis.(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach offizieller US-Darstellung ist die Militäroperation „Project Freedom“ in der Straße von Hormuz wegen „großer Fortschritte“ bei den Verhandlungen mit dem Iran unterbrochen worden. Einem Medienbericht zufolge ist der Grund dafür aber ein gänzlich anderer und hat mit Unstimmigkeiten mit einem Verbündeten der Amerikaner zu tun.

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Es dürfte Probleme mit Saudi-Arabien geben. Denn der US-Sender NBC News berichtet, dass die saudische Führung dem US-Militär die Nutzung eines Stützpunkts im Land für die Operation untersagt habe. Die Regierung in Riad sei von Präsident Donald Trumps Ankündigung, Schiffe durch die Straße von Hormuz eskortieren zu wollen, überrascht und verärgert gewesen.

Die Weltwirtschaft hofft auf eine baldige Einigung bzw. Öffnung der Straße von Hormuz.
Die Weltwirtschaft hofft auf eine baldige Einigung bzw. Öffnung der Straße von Hormuz.(Bild: AP/Ebrahim Noroozi)

Daraufhin habe man Washington mitgeteilt, es werde den USA die Erlaubnis verweigern, Militärflugzeuge von dem Stützpunkt aus oder durch den saudischen Luftraum fliegen zu lassen. Auch ein Telefonat zwischen Trump und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman habe das Problem nicht lösen können. 

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US-Präsident Trump ließ am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit folgenden Worten aufhorchen: „Der Iran darf keine Atomwaffen haben (...) und sie haben dem zugestimmt.“ Seiner Darstellung zufolge hat Teheran mehreren anderen Punkten eines US-Vorschlags zur Beendigung des Iran-Krieges zugestimmt. Aus Teheran hieß es laut der iranischen Nachrichtenagentur ISNA bloß, ein US-Verhandlungsvorschlag werde geprüft und die Antwort an den Vermittler Pakistan übermittelt. Das könnte bereits am heutigen Donnerstag erfolgen, berichtete der Nachrichtensender CNN. 

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