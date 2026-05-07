Franzoni, eine „verpasste“ Chance und Partyabende

Dominik Paris hat sich entschieden, seiner beeindruckenden Ski-Karriere noch das ein oder andere Kapitel hinzuzufügen. „Sportkrone.at“ hat den Routinier zuhause im Ultental besucht und dabei über weitere Karrierepläne, sein Verhältnis zu Senkrechtstarter Giovanni Franzoni und über lange Partyabende gesprochen. Zudem hat der Südtiroler verraten, welche ÖSV-Legende sein Vorbild ist und er gerne auf der Piste herausgefordert hätte.
Der Ski-Routinier hat „sportkrone.at“ in seinem Zuhause in Südtirol empfangen und sich ausführlich über seine Karriere, sein Vorbild Hermann Maier und über Gerüchte, er sei einer der größten Partylöwen im Ski-Zirkus, unterhalten.
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