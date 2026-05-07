Hochprofessionell, dennoch flogen Betrüger auf

„Wir haben von einem italienischen Kunden einen Frachtauftrag bekommen, Edelstahlbleche im Wert von 60.000 Euro von Italien nach Deutschland zu liefern“, erklärt Oberhammer. Weil die eigenen Frächter keine Kapazitäten hatten, wurde der Auftrag über eine Internet-Frachtbörse weiterverkauft. Hier wird es gefährlich: Betrüger geben sich als Transportfirma aus, etwa, indem sie echte Unternehmen hacken oder deren Identitäten stehlen. „Da muss man so vorsichtig sein. Auch, weil KI immer besser wird“, klagt Oberhammer.