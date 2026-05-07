Autolenker stürzt nach Unfall 50 Meter ab – tot

Schrecklicher Unfall am Mittwochabend in Osttirol: Ein Autolenker kam von einem Forstweg ab, woraufhin der Wagen ins Gebüsch rutschte und dort hängenblieb. Nachdem sich Lenker (67) offenbar aus dem Pkw befreien hatte können, stürzte der Mann 50 Meter in die Tiefe. Für den Einheimischen kam jede Hilfe zu spät.