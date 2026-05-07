Ex-Austria-Coach: „Da hat das Niveau gefehlt!“

Rolf Landerl wurde im Jänner als Cheftrainer von Zweitligist Austria Klagenfurt entlassen – jetzt spricht der 50-Jährige erstmals darüber. „Ich verfolge alles noch, weil ich viel Herzblut in den Verein gesteckt habe. Und weil ich sehe, dass Spieler, die wir damals geholt haben, immer besser werden. Trainer Bobby Grubor macht es auch richtig gut – abgeklärt und ruhig“, lobt Landerl.