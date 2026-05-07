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Ex-Austria-Coach: „Da hat das Niveau gefehlt!“

2. Liga
07.05.2026 05:57
Im Jänner mussten Austria Klagenfurts Coach Rold Landerl und Assistent Guido Frank (re.) gehen.
Im Jänner mussten Austria Klagenfurts Coach Rold Landerl und Assistent Guido Frank (re.) gehen.(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Im Jänner wurde Rolf Landerl als Trainer von Zweitligist Austria Klagenfurt freigestellt – jetzt spricht er erstmals über die Entlassung, Gehälter, die Sommer-Transfers und auch seine Zukunft als Coach. So sieht seine Vertragssituation aus – und einem Klub sagte er bereits ab. . .

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Rolf Landerl wurde im Jänner als Cheftrainer von Zweitligist Austria Klagenfurt entlassen – jetzt spricht der 50-Jährige erstmals darüber. „Ich verfolge alles noch, weil ich viel Herzblut in den Verein gesteckt habe. Und weil ich sehe, dass Spieler, die wir damals geholt haben, immer besser werden. Trainer Bobby Grubor macht es auch richtig gut – abgeklärt und ruhig“, lobt Landerl.

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