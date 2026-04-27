„Nach drei Tagen konnten wir zwei Kinder befreien“

„Keiner traute sich in die Häuser“

Haim erinnert sich an Risse in den Gebäuden, in die man den gesamten Arm legen konnte. „Da traute sich ja keiner hinein. Die Leute, die überlebt hatten, hatten also nichts zum Anziehen. Aus Österreich kamen Kleidungsspenden, die wir am Bahnhof verteilt haben. Und es gab kaum Geräte, mit denen man nach Überlebenden graben hätte können. Mit den Händen gruben die Leute in ihrer Verzweiflung!“ Auch der Wolfsberger und seine Kollegen konnten Überlebende aus den Trümmern befreien: „Zwei Kinder. Nach drei Tagen. Sie waren ansprechbar. Aber ihre Eltern waren umgekommen.“