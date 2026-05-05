Großer Tag für die Mütter als Millionengeschäft

Wie wichtig der bevorstehende Muttertag für den Handel ist, zeigen Daten, die die KMU Forschung Austria erhoben hat. Allein in Tirol wird mit Ausgaben der Konsumenten in der Höhe von 31 Millionen Euro gerechnet. Wer schenkt, der investiert für die eigene Mama (75%), die Partnerin (23%) oder die Schwiegermutter (17%) im Durchschnitt 74 Euro. Etwas schenken wollen heuer in Summe 70 Prozent aller Befragten.