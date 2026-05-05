Traumwetter lockte Gäste an: Koralmbahn ausgebucht

Das Wochenende und die vorsommerlichen Temperaturen lockten zahlreiche Touristen mit der Koralmbahn nach Kärnten. Das führte dazu, dass die Verbindung zwischen Graz und Klagenfurt das erste Mal seit der Premierenfahrt komplett ausgebucht war – viele Bahngäste mussten stehen.

9000 Besucher im Strandbad Klagenfurt

„Der Wörthersee liegt mit der neuen Bahnverbindung in Graz“, schmunzeln viele Steirer. Daher war das Strandbad Klagenfurt auch bestens besucht. „Viele Gäste haben das Wochenende für ihren Saisonstart genutzt. Von Freitag bis Sonntag konnten insgesamt 9000 Besucher begrüßt werden – im Vergleich zum Vorjahr mit 3000 ein deutlicher Anstieg. In den Gastgärten der Strandbäder war die Wirkung der Koralmbahn aufgrund der zahlreichen Gäste aus der Steiermark deutlich spürbar“, erzählt Gerald Florian als Freizeit-Manager der Stadtwerke. Auch in der Innenstadt war viel los. Am Alten Platz schrieb so manches Lokal sogar neue Rekordzahlen.