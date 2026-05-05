Glück der Tüchtigen! Tagger bekommt zweite Chance

Unverhofft kommt oft – in dem Fall auch für Lilli Tagger. Denn kurz vor der Vergabe der Qualifikations-Plätze sagten mit Madrid-Siegerin Marta Kostyuk und der Britin Emma Raducanu zwei Spielerinnen ab, wurden zwei Plätze für den Hauptbewerb beim Masters in Rom frei. Und die 18-Jährige, am Vormittag in der zweiten Quali-Runde ausgeschieden, zog bei der Vergabe der „Lucky-Loser“-Plätze das große Los. Womit Tagger nun doch im Hauptbewerb steht, dort zum Auftakt am Mittwoch auf die Griechin Maria Sakkari trifft. Für die Weltranglisten-90. wird es die dritte Masters-Teilnahme ihrer noch jungen Karriere nach jenen in Miami und Indian Wells. Bei letzterem hatte sie übrigens in Runde zwei gegen Sakkari den Kürzeren gezogen ...