Glück der Tüchtigen! Tagger bekommt zweite Chance

Neben Sebastian Ofner bei den Herren stehen insgesamt drei heimische Tennis-Damen beim Masters in Rom im Hauptbewerb. Speziell Glück hatte Lilli Tagger – die 18-jährige Osttirolerin scheiterte am Dienstag in der Qualifikation, erhielt aber eine unerwartete zweite Chance.
Die „Krone“ berichtet aus Rom
Unverhofft kommt oft – in dem Fall auch für Lilli Tagger. Denn kurz vor der Vergabe der Qualifikations-Plätze sagten mit Madrid-Siegerin Marta Kostyuk und der Britin Emma Raducanu zwei Spielerinnen ab, wurden zwei Plätze für den Hauptbewerb beim Masters in Rom frei. Und die 18-Jährige, am Vormittag in der zweiten Quali-Runde ausgeschieden, zog bei der Vergabe der „Lucky-Loser“-Plätze das große Los. Womit Tagger nun doch im Hauptbewerb steht, dort zum Auftakt am Mittwoch auf die Griechin Maria Sakkari trifft. Für die Weltranglisten-90. wird es die dritte Masters-Teilnahme ihrer noch jungen Karriere nach jenen in Miami und Indian Wells. Bei letzterem hatte sie übrigens in Runde zwei gegen Sakkari den Kürzeren gezogen ...
Sportlich den Weg durch die Qualifikation schafften Anastasia Potapova und Sinja Kraus. Die im Dezember eingebürgerte Russin, zuletzt beim Masters in Madrid sensationell im Halbfinale, trifft zum Start auf die Ungarin Dalma Galfi – gegen eben die hatte Julia Grabher in der finalen Quali-Runde verloren. Kraus legt am Mittwoch gegen Lokalmadatorin Elisabetta Cocciaretto los.
Ofner winkt Duell mit Sinner
Bei den Herren ist Sebastian Ofner Österreichs einziger Vertreter. Der Steirer startet am Donnerstag, trifft auf den US-Amerikaner Alex Michelsen. Gelingt der Aufstieg, würde in Runde zwei der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner warten – der Italiener hat die letzten fünf Masters allesamt gewonnen, der Titel in Rom fehlt ihm allerdings noch in seiner Sammlung.
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