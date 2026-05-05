Siemens verlängert als Hauptsponsor der Festspiele

Um weitere fünf Jahre verlängert Siemens sein Sponsoring der Salzburger Festspiele. Bereits seit 1995 ist das Unternehmen Unterstützer des Kulturfestivals. In den kommenden Jahren will Siemens „wegweisende Technologien“ in die Welt der Kunst einbringen.
„Die Verlängerung unserer Kooperation mit den Salzburger Festspielen basiert auf unserer Überzeugung, dass Kultur als fundamentaler Pfeiler einer lebendigen Gesellschaft für alle zugänglich sein sollte und vielfach Basis für den heute so notwendigen Diskurs miteinander ist. Mit Projekten wie der ,Sound of Silence‘-Simulation oder aber dem Einsatz moderner Technologien zeigen wir, wie sich innovative Technologien in den Dienst der Kunst stellen lassen“, so Patricia Neumann, CEO der Siemens AG Österreich.
Gemeint sind mit der „Sound of Silence“-Simulation fortschrittliche Akustiksimulationen, um Geräusche zu minimieren.
Auch die Siemens Festspielnächte, also die Übertragungen der Festspiel-Produktionen auf die große Leinwand am Kapitelplatz, werden fortgeführt. Ab Sommer 2026 wird das Format in neuer Form auch gastronomisch weiterentwickelt.
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