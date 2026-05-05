Siemens verlängert als Hauptsponsor der Festspiele

„Die Verlängerung unserer Kooperation mit den Salzburger Festspielen basiert auf unserer Überzeugung, dass Kultur als fundamentaler Pfeiler einer lebendigen Gesellschaft für alle zugänglich sein sollte und vielfach Basis für den heute so notwendigen Diskurs miteinander ist. Mit Projekten wie der ,Sound of Silence‘-Simulation oder aber dem Einsatz moderner Technologien zeigen wir, wie sich innovative Technologien in den Dienst der Kunst stellen lassen“, so Patricia Neumann, CEO der Siemens AG Österreich.