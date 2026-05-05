Toihaus verwandelt sich in Varieté-Theater

Im Toihaus in Salzburg wird bald verführt, experimentiert, getanzt und geglitzert. Die Salzburger Schriftstellerin Katharina Ferner (li.) wagt sich nämlich an ein neues Projekt: Eine Varieté-Show.
Die Performerinnen lassen in „Magic Cabaret“ die tänzerischen, akrobatischen und musikalischen Momente der Revue Shows der 20er-Jahre aufleben. Als Special-Guest wird die Charleston-Performerin und Sängerin Kiki Caribe auftreten.
Auch für das Publikum gibt es eine besondere Aufgabe: Es ist eingeladen, sich im Stil der 1920er-1950er Jahre zu kleiden.
Premiere ist am Freitag, den 22. Mai.
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