Verdacht auf Gasaustritt: Fünf Personen im Spital

Einsatz für die Florianijünger in Hohenems in Vorarlberg: Dort ist es am Dienstag zu einem Vorfall in einer Altkleidersammelstelle gekommen. Mehrere Personen mussten wegen Atemwegsreizungen ins Krankenhaus gebracht werden.
Was genau sich in der Altkleidersammelstelle in Hohenems am Dienstagvormittag abgespielt hat, ist noch offen. Feststeht jedenfalls, dass insgesamt fünf Personen wegen Reizungen der Atemwege ins Spital mussten, drei wurden ins Landeskrankenhaus Hohenems, zwei weitere ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Vermutet wurde zu diesem Zeitpunkt, dass ein Gas ausgetreten sein musste.
Ursache noch unklar
Die alarmierte Feuerwehr Hohenems und Mitarbeiter des Gefahrengutstützpunkts Dornbirn suchten die Hallen gewissenhaft mit Messgeräten ab, konnten aber die Ursache nicht finden. Schließlich wurden die Hallen gelüftet und nach rund einer Stunde wieder für die Mitarbeiter freigegeben. Vor zwei Jahren war es schon einmal zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.
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