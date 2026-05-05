Verdacht auf Gasaustritt: Fünf Personen im Spital

Ursache noch unklar

Die alarmierte Feuerwehr Hohenems und Mitarbeiter des Gefahrengutstützpunkts Dornbirn suchten die Hallen gewissenhaft mit Messgeräten ab, konnten aber die Ursache nicht finden. Schließlich wurden die Hallen gelüftet und nach rund einer Stunde wieder für die Mitarbeiter freigegeben. Vor zwei Jahren war es schon einmal zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.