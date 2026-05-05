Stirn aufgerissen: England-Star zeigt Grusel-Narbe

Das sieht richtig schmerzhaft aus! Englands Nationalspieler Morgan Gibbs-White präsentierte nach dem viel umjubelten 3:1-Sieg von Nottingham Forest beim FC Chelsea seine Grusel-Narbe auf der Stirn. Diese hatte er sich bei einem Zusammenstoß mit Robert Sanchez zugezogen, der ebenfalls verletzt ausgewechselt werden musste.
In der Halbzeitpause beim Stand von 2:0 für Nottingham Forest kam Morgan Gibbs-White, der beim Premier-League-Nachzügler eine starke Saison absolviert, in die Partie. Wenig später bereitete er glänzend den dritten Treffer vor. In der 66. Minute war dann jedoch Schluss. Nach einem Zusammenprall mit Chelsea-Keeper Robert Sanchez lag der Offensivmann lange mit Schmerzen am Boden.
Hier der Zusammenstoß im Video:
Sowohl Gibbs-White als auch Sanchez konnten aufgrund ihrer Kopfverletzungen nicht mehr weitermachen. Nach dem Spiel veröffentlichte der Nottingham-Profi ein Selfie auf Instagram. Dieses zeigte eine riesige Narbe auf seiner Stirn. „Danke für die Nachrichten. Was ein Sieg“, schrieb Gibbs-White.
Botschaft von Sanchez
Und auch Sanchez meldete sich wenig später mit einem Schnappschuss in den sozialen Medien zu Wort.
Die heftige Kollision hat auch im Gesicht des Goalies Spuren hinterlassen. „Ich habe gesehen, dass es dich schlimmer erwischt hat als mich. Ich hoffe, es geht dir gut“, lautete seine schöne Botschaft an Gegenspieler Gibbs-White. Die Partie gewann Nottingham übrigens am Ende mit 3:1, damit verschärft sich Chelseas Krise weiter.
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