Stirn aufgerissen: England-Star zeigt Grusel-Narbe

In der Halbzeitpause beim Stand von 2:0 für Nottingham Forest kam Morgan Gibbs-White, der beim Premier-League-Nachzügler eine starke Saison absolviert, in die Partie. Wenig später bereitete er glänzend den dritten Treffer vor. In der 66. Minute war dann jedoch Schluss. Nach einem Zusammenprall mit Chelsea-Keeper Robert Sanchez lag der Offensivmann lange mit Schmerzen am Boden.