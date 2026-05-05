Das sagt Herbie Hohenberger zu seiner Entmachtung!

Ein blau-weißer Knall! Klubikone Herbert Hohenberger ist nicht mehr Sportlicher Leiter der Adler. Der 51-Jährige darf jetzt das Marketing-Amt ausüben. Das sagt das Urgestein jetzt über seine Degradierung. Auch sonst gab es bei der außerordentlichen Generalversammlung der Adler am 4. Mai viel Neues – wie etwa einen Obmann und einen neuen Tormanntrainer.