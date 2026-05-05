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Das sagt Herbie Hohenberger zu seiner Entmachtung!

Eishockey
05.05.2026 17:13
Da war die Welt noch in Ordnung! VSV-Boss Martin Winkler (li.) und Klubikone Herbie Hohenberger.
Da war die Welt noch in Ordnung! VSV-Boss Martin Winkler (li.) und Klubikone Herbie Hohenberger.(Bild: Albert Kurka)
Porträt von Albert Kurka
Von Albert Kurka

Ein blau-weißer Knall! Klubikone Herbert Hohenberger ist nicht mehr Sportlicher Leiter der Adler. Der 51-Jährige darf jetzt das Marketing-Amt ausüben. Das sagt das Urgestein jetzt über seine Degradierung. Auch sonst gab es bei der außerordentlichen Generalversammlung der Adler am 4. Mai viel Neues – wie etwa einen Obmann und einen neuen Tormanntrainer.

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Ein blau-weißer Knall! Am 1. April hatte die „Krone“ VSV-Boss Martin Winkler beim Saisonresümee bereits gefragt: „Es gibt Gerüchte, dass Herbie Hohenberger nicht Sportchef bleibt – stimmt das?“

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