Legende Schoko: Tipp auf Rot und Torjagd mit 70

Im Abstiegskampf glaubt „Schoko“ fest an den GAK, mit dem er 2004 den Meistertitel und damit den größten Erfolg der Klubgeschichte gefeiert hat: „Nach dieser Performance am Samstag gegen Tirol bin ich sicher, dass der GAK oben bleiben wird. Die ersten zwanzig Minuten waren zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber nach dem ersten Tor ist’s besser gelaufen. Dem GAK musste nur der Knopf aufgehen, dann geht’s schon. Mit diesem 4:0 haben sie ein Zeichen gegenüber den anderen gesetzt. Wobei die Quali-Runde heuer so spannend ist wie noch nie. Jeder kann jeden schlagen. Aber ich vertraue dem GAK, der macht das.“