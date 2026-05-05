Legende Schoko: Tipp auf Rot und Torjagd mit 70

Schafft der GAK den Klassenerhalt, wird Sturm zum dritten Mal in Folge Meister? Das Saisonfinish der Bundesliga wirft jede Menge brisante Fragen auf – die natürlich auch die Legenden des steirischen Fußballs beschäftigen. Walter Schachner lässt sich die Partien seiner Ex-Klubs natürlich nicht entgehen.
Im Abstiegskampf glaubt „Schoko“ fest an den GAK, mit dem er 2004 den Meistertitel und damit den größten Erfolg der Klubgeschichte gefeiert hat: „Nach dieser Performance am Samstag gegen Tirol bin ich sicher, dass der GAK oben bleiben wird. Die ersten zwanzig Minuten waren zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber nach dem ersten Tor ist’s besser gelaufen. Dem GAK musste nur der Knopf aufgehen, dann geht’s schon. Mit diesem 4:0 haben sie ein Zeichen gegenüber den anderen gesetzt. Wobei die Quali-Runde heuer so spannend ist wie noch nie. Jeder kann jeden schlagen. Aber ich vertraue dem GAK, der macht das.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.