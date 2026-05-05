Salzburger Juwel steht vor Wechsel zu Spitzenklub

Ds wäre ein echter Transfer-Hammer! Laut diversen Medienberichten steht Salzburgs Joane Gadou vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Der 19-Jährige dürfte den Bullen rund 20 Millionen Euro bringen.
Gadou gilt schon seit geraumer Zeit als großes Juwel, hat in dieser Saison sein Talent aber nur selten gezeigt. In den vergangenen beiden Spielen stand der Innenverteidiger nicht einmal im Kader der Salzburger. Trotzdem hat sich Dortmund scheinbar entschieden, den jungen Franzosen ins Ruhrgebiet zu holen.
Rund 20 Millionen Euro soll der BVB Ablöse an Salzburg zahlen. Zudem dürften sich die Mozartstädter eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben. Beim deutschen Top-Klub wird Gadou einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Neben ihm könnten die Salzburger mit Jannik Schuster einen weiteren Abwehrmann verlieren. Der ÖFB-Nachwuchsteamspieler steht wie berichtet vor einem Wechsel zu Brentford.
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