Feuerteufel zündelt in WC-Anlagen – Fahndung läuft

Erinnerungen an Vorjahr

Sämtliche Vorfälle wurden bei der Polizei angezeigt, die Ermittlungen laufen. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Im Ort im Mostviertel kommen dabei auch Erinnerungen hoch: Erst im Vorjahr wurde die WC-Anlage beim Friedhof von Vandalen angezündet. „Das ist kein Kavaliersdelikt! Der Schaden ist jedes Mal enorm und geht zulasten der Allgemeinheit“, so Heuras. Daher werde nun geprüft, ob Zugänge mit Kameras überwacht werden können.