Investment-Betrug: Nun wurde Komplizin verurteilt

Stellte Bankkonto zur Verfügung, ohne zu wissen, was dahintersteckt

Doch damit nicht genug: Nun stand seine ehemalige Lebensgefährtin vor Gericht. Die 37-jährige Ungarin, Mutter seines Kindes, soll im Fall des Großbetrügers eine entscheidende Rolle gespielt haben. Sie stellte ihr Schweizer Bankkonto zur Verfügung – angeblich ohne zu wissen, was wirklich dahintersteckt. Eine Darstellung, die im Gericht für Kopfschütteln sorgt. Denn Zeugen zeichnen ein anderes Bild: Immer wieder habe sie Anleger beruhigt, versichert, „dass das alles eine sichere Sache sei“. Mehr noch: „Sie hat sich sogar als Bürgin angeboten, falls ihrem Partner etwas zustoßen sollte“, berichtet eine Zeugin.