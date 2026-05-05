Bei Europas Waldschutz klafft große Leder-Lücke

Die Leerstelle namens Leder

Denn während viele Risikoprodukte erfasst werden, bleibt eines außen vor: Leder. Und genau hier beginnt die Kritik – laut, deutlich, alarmierend. Denn Leder ist kein Randprodukt. Es ist eng verbunden mit der globalen Rinderindustrie – und diese wiederum zählt zu den größten Treibern der Entwaldung weltweit. Vor allem im Amazonasgebiet werden riesige Flächen Regenwald gerodet, um Platz für Weideflächen zu schaffen. Was bleibt, sind kahle Böden, zerstörte Lebensräume und ein Klima, das weiter aus dem Gleichgewicht gerät.