Macron singt und Armeniens Premier trommelt dazu

Chanson-Star mit armenischen Wurzeln

Aznavour war einer der größten französischen Chanson-Stars. Er kam 1924 in Paris als Sohn armenischer Einwanderer zur Welt und pflegte eine enge Beziehung zu dem Kaukasusland. In seiner mehr als 70-jährigen Karriere komponierte er über 1300 Chansons und verkaufte mehr als 180 Millionen Platten weltweit. Aznavour starb 2018 im Alter von 94 Jahren.