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„La Boheme“

Macron singt und Armeniens Premier trommelt dazu

Ausland
05.05.2026 12:31
Armeniens Premier Wahagn Chatschaturjan (li. im Bild) und der armenische Ministerpräsident Nikol ...
Armeniens Premier Wahagn Chatschaturjan (li. im Bild) und der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan (re. im Bild) (mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron(Bild: AFP/LUDOVIC MARIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Montagabend bei einem Besuch in Armenien mit einer Gesangseinlage beeindruckt. Auch der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan stieg in die musikalische Nummer mit ein, wie ein Video der beiden zeigt.

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Die Politiker gaben bei dem Staatsbankett das französische Chanson „La Bohème“ von Charles Aznavour zum Besten, Macron als Sänger, Paschinjan am Schlagzeug.

Chanson-Star mit armenischen Wurzeln
Aznavour war einer der größten französischen Chanson-Stars. Er kam 1924 in Paris als Sohn armenischer Einwanderer zur Welt und pflegte eine enge Beziehung zu dem Kaukasusland. In seiner mehr als 70-jährigen Karriere komponierte er über 1300 Chansons und verkaufte mehr als 180 Millionen Platten weltweit. Aznavour starb 2018 im Alter von 94 Jahren.

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Bei einem informellen Abendessen am Vorabend hatte Paschinjan die Spitzenpolitiker bereits mit einem Auftritt seiner Band überrascht – mit ihm am Schlagzeug.

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