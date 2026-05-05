Saß in Erster Klasse
Passagierin wollte weitertelefonieren: Festnahme
Die Fälle, in denen Flugpassagiere wegen durchgeknallten Verhaltens nach der Landung von der Flughafenpolizei in Gewahrsam genommen werden, nehmen in den USA stetig zu. Jetzt wurde eine Frau verhaftet, ehe die Maschine von Delta Airlines überhaupt erst abgehoben war. Der Grund: Arroganz. Shannon Marie Harris hatte sich geweigert, ihr Telefonat zu beenden.
Die 46-Jährige war laut dem Sender WSB-TV am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport in die Delta Maschine nach Miami gestiegen. Als die Maschine losrollte und bereits in Startposition stand, habe die Flugbegleiterin die Erste-Klasse-Passagierin wiederholt aufgefordert, ihr Handygespräch zu beenden. Laut Polizeibericht „hat sich Harris geweigert und ist aufbrausend und aggressiv geworden.“ Das Ende vom Lied: Anstatt abzuheben, rollte der Pilot zurück zum Gate.
Andere Fluggäste skandierten: „Geh von Bord“
Als Harris dann von der Crew aufgefordert wurde, freiwillig die Maschine zu verlassen, lehnte diese das – noch immer am Handy – ab. Auch „Geh von Bord“-Sprechchöre der restlichen Passagiere ließen die arrogante Harris kalt. Worauf alle Passagiere das Flugzeug verlassen mussten und die Polizei die Frau am Gate festnahm. Harris muss sich wegen Hausfriedensbruch und Missachtung der Anweisungen einer Flugzeug-Crew vor Gericht verantworten. Delta Flug 1323 flog mit einer Stunde Verspätung los.
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