Passagierin wollte weitertelefonieren: Festnahme

Andere Fluggäste skandierten: „Geh von Bord“

Als Harris dann von der Crew aufgefordert wurde, freiwillig die Maschine zu verlassen, lehnte diese das – noch immer am Handy – ab. Auch „Geh von Bord“-Sprechchöre der restlichen Passagiere ließen die arrogante Harris kalt. Worauf alle Passagiere das Flugzeug verlassen mussten und die Polizei die Frau am Gate festnahm. Harris muss sich wegen Hausfriedensbruch und Missachtung der Anweisungen einer Flugzeug-Crew vor Gericht verantworten. Delta Flug 1323 flog mit einer Stunde Verspätung los.