Auf Betriebsschließung folgt Insolvenzverfahren

„Große Forderung“ als Ursache

Als Insolvenzursache werde laut Schuldnerangaben „eine große Forderung angeführt, für die keine außergerichtliche Einigung erzielt werden konnte.“ Der Betrieb sei schon eingestellt worden, es sind keine Dienstnehmer mehr beschäftigt, so der Kreditschutzverband weiter.