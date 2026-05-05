Auf Betriebsschließung folgt Insolvenzverfahren

Am Landesgericht Innsbruck ist ein Konkursverfahren über ein ehemaliges Planungsbüro eröffnet worden. Es gehe um Verbindlichkeiten in Höhe von rund 180.000 Euro, berichtete der Kreditschutzverband von 1870.
Am Dienstag sei über das Vermögen der Firma „Mato MM GmbH“ mit Sitz in Wattens ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, informierte der KSV von 1870. „Die Schuldnerin war mit einem Planungsbüro für Hochbau und Innenarchitektur tätig“, hieß es.
Der Betrieb wurde schon eingestellt, es sind keine Dienstnehmer mehr beschäftigt.
Kreditschutzverband von 1870
„Große Forderung“ als Ursache
Als Insolvenzursache werde laut Schuldnerangaben „eine große Forderung angeführt, für die keine außergerichtliche Einigung erzielt werden konnte.“ Der Betrieb sei schon eingestellt worden, es sind keine Dienstnehmer mehr beschäftigt, so der Kreditschutzverband weiter.
Die aushaftenden Verbindlichkeiten würden sich laut Schuldnerangaben auf rund 180.000 Euro belaufen.
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