Trump-Minister lässt fast 1000 Bisons deportieren

Pachtlizenzen gestrichen, Bisons verbannt

Er strich der American Prairie Foundation die Pachtlizenzen und verbannte die Bisons aus ihrem Land. Dabei berief Bergum sich auf ein fast 100 Jahre altes Gesetz (den Taylor Grazing Act), nach dem öffentliches Prärieland allein Nutztieren zugänglich gemacht werden darf. Die Bisons, deren Herde eigentlich auf 5000 Tiere erweitert werden sollte, seien dagegen Wildtiere. Dieses Argument findet ein Sprecher der Naturschützer in der „New York Times“ vollkommen unverständlich: „Die Bisons sind Nutztiere und wie alle anderen auch getaggt und geimpft. Wir spenden zudem ihr Fleisch an Stämme der amerikanischen Ureinwohner in der Gegend.“