Video: Altach muss wieder um Klassenerhalt zittern

Altach musste die erhoffte Klassenerhaltsfeier vorerst aufschieben. Nach dem verlorenen historischen Cupfinale am Freitag gegen den LASK gab es mit dem 1:4 gegen den WAC den nächsten Dämpfer. Die Kärntner hingegen konnten dadurch die „Rote Laterne“ wieder abgeben. Die Highlights der Partie sehen Sie in Kooperation mit Sky Sport Austria hier im Video.