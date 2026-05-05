Betrug oder Erpressung? Krimi um 22-Millionen-Auto

Rund um die exklusive Autosammlung von Ex-Formel-1-Pilot Adrian Sutil ist ein echter Krimi entstanden. Der Deutsche ist dabei offenbar in den Mittelpunkt eines komplexen Ermittlungsverfahrens geraten. Besonders brisant: Es geht auch um das Verschwinden eines 22 Millionen Dollar teuren Autos.
Wie mehrere Medien berichten, soll Sutil in den Mittelpunkt der Ermittlungen gerückt sein. Es geht unter anderem um Vorwürfe im Zusammenhang mit Betrug und Veruntreuung im Umfeld einer Autosammlung des ehemaligen Formel-1-Piloten.
Besonders brisant ist dabei das Verschwinden eines exklusiven Fahrzeugs. Denn in Sutils Sammlung befindet sich auch ein Koenigsegg One:1 – zwischen 2014 und 2015 wurden davon nur sieben Exemplare gebaut. Der Wert des Fahrzeugs soll sich deshalb auf etwa 22 Millionen US-Dollar belaufen.
Anwälte sprechen von Erpressung
Mittlerweile wurde in dieser Angelegenheit wohl auch Interpol eingeschaltet. Sutil weist jegliche Vorwürfe zurück. Seine Anwälte sprechen hingegen von möglichen Erpressungen. Wie „Auto Motor und Sport“ berichtet, soll der Deutsche zuvor einen anonymen Anruf erhalten haben. „Die Botschaft war klar, Autos raus oder es gibt Konsequenzen“, erklärt Anwalt Dirk Schmitz diesbezüglich.
Sutil war zwischen 2007 und 2014 als Formel-1-Pilot im Einsatz und absolvierte dabei 128 Rennen. Die Ermittlungen rund um ihn dauern weiter an. Wo sich das vermisste Millionen-Auto befindet, ist weiterhin unklar. Derzeit wird weltweit danach gesucht.
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