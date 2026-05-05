Betrug oder Erpressung? Krimi um 22-Millionen-Auto

Anwälte sprechen von Erpressung

Mittlerweile wurde in dieser Angelegenheit wohl auch Interpol eingeschaltet. Sutil weist jegliche Vorwürfe zurück. Seine Anwälte sprechen hingegen von möglichen Erpressungen. Wie „Auto Motor und Sport“ berichtet, soll der Deutsche zuvor einen anonymen Anruf erhalten haben. „Die Botschaft war klar, Autos raus oder es gibt Konsequenzen“, erklärt Anwalt Dirk Schmitz diesbezüglich.