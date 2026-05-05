Velovista als stärkstes touristisches Radformat

Was Küche und Keller in Kärnten bieten

Denn vom Brauhof Villach über eine Spargelparty mitten in Klagenfurt bis hin zum Slow-Food-Heurigen in Mittelkärnten wurde den Radurlaubern gezeigt, was Küche und Keller in Kärnten bieten. „Die Genussradreise verdeutlicht die Vielfalt der Regionen rund um die Seen und genau diese Kombination macht Kärntens Seenschleife das ganze Jahr über attraktiv“, freut sich Peter Peschel vom Wörthersee Tourismus.