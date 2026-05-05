Velovista als stärkstes touristisches Radformat

Neues Radformat Velovista: Vom Start beim autofreien Wörthersee bis zum Finale am Ossiacher See erlebten Hunderte Radurlauber acht Tage lang Kärnten so, wie es sein will: aktiv, genussvoll und herzlich...
„Die Velovista, die heuer zum zweiten Mal stattfand, ist eine tolle Gemeinschaftsleistung vieler engagierter Partner“, sagt Klaus Ehrenbrandtner von der Kärnten Werbung, der Initiator Paco Wrolich und den regionalen Unterstützern dankt.
„Klasse“, war für Touristiker Georg Overs von der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See, dass „die Alpen-Adria-Idee mit einem Abstecher nach Italien und ins slowenische Planica integriert werden konnte“.
Drei Tage lang erlebten die Radfahrer zudem die südliche Leichtigkeit Klagenfurts. „Frühlingshafte Touren kombiniert mit kulinarischen Höhepunkten und radfreundlichen Hotels“, zieht Helmuth Micheler vom Klagenfurt Tourismus eine äußerst positive Bilanz.
Die Genussradreise Velovista verdeutlicht die Vielfalt der Regionen rund um die Seen. Hier lässt sich Radfahren mit kulinarischen Erlebnissen verbinden.
Peter Peschel, Region Wörthersee
Was Küche und Keller in Kärnten bieten
Denn vom Brauhof Villach über eine Spargelparty mitten in Klagenfurt bis hin zum Slow-Food-Heurigen in Mittelkärnten wurde den Radurlaubern gezeigt, was Küche und Keller in Kärnten bieten. „Die Genussradreise verdeutlicht die Vielfalt der Regionen rund um die Seen und genau diese Kombination macht Kärntens Seenschleife das ganze Jahr über attraktiv“, freut sich Peter Peschel vom Wörthersee Tourismus.
Denn am Ende ist die Velovista viel mehr als eine Radreise – sie ist ein touristisches Gesamtpaket. „Man erlebt Kärntens Seen, Städte, Menschen und die Kulinarik – alles, was Kärnten ausmacht, in einem Produkt“, fasst Tourismusreferent Sebastian Schuschnig die Velovista zusammen.
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