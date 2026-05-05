Wer trägt die Schuld am Todessturz vom Wörthersee?

Wie kann ein gesunder Mensch so schnell ertrinken?

Wie konnte das passieren? Das Opfer wird als gesunder, kräftiger Mann beschrieben, der nach dem Sturz an einem Herzstillstand verstorben ist, wie Gerichtsmedizinerin Alexandra Maierhofer festgestellt hat. Allerdings konnte die Leiche erst nach zwei Tagen aus der Tiefe geborgen werden. Sein Alkoholkonsum soll beträchtlich gewesen sein, über zwei Prmille wurden gemessen – 15 große Bier schon vor der Abfahrt, meint auch die Begleiterin, und das auf leeren Magen. Romantisch klingt das nicht gerade.