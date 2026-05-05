Häftlinge säubern Klagenfurts Pflastersteine

Vorbereitung auf ein Leben danach geht hier leichter

Die dazugehörende Landwirtschaft am Längsee ist 60 Jahre alt, wurde in den 80er-Jahren von der Justiz gekauft, sagt Gramm. „Die Besuchszeit ist hier anders. Wenn Insassen vor der Entlassung stehen und Schritt für Schritt auf ein resozialisiertes Leben danach vorbereitet werden, geht es in Rottenstein leichter.“ Probleme gebe es keine, die Insassen werden zweimal am Tag auf Alkohol kontrolliert. „Wir sind eine Vorzeige-Justizanstalt“, sagt Gramm.