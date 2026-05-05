„Hurra, hurra! Der erste Punkt ist endlich da“

Was lange währt, wird endlich gut – und im Fall von Poggersdorf brauchte es dafür 21 Spiele. Beim Auswärtsspiel in Brückl belohnt sich die junge Mannschaft erstmals und holt mit einem 2:2 den ersten Punkt der Saison. Dabei begann alles nach Plan für die Hausherren, die zweimal in Führung gingen. Doch Poggersdorf zeigte Moral, blieb dran und wurde spät belohnt. In der 88. Minute war es ausgerechnet Routinier Jürgen Kersch, der per Volley zum umjubelten Ausgleich traf. Ein besonderer Moment für das Team, das großteils aus sehr jungen Spielern besteht und trotz vieler Niederlagen immer wieder von einer starken Fanbasis begleitet wird. Die Erleichterung nach dem Schlusspfiff war deutlich spürbar – nicht nur am Platz, sondern auch in den Stimmen danach. Endlich hat sich die harte Arbeit ausgezahlt.