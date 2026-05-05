Wenig Unterstützung für Menschen mit Behinderung

Abgelehnt: die Wohnung ist ja schon barrierefrei

Doch nicht immer stecken Kürzungen dahinter – manchmal ist es pures Systemversagen. Rollstuhlfahrerin Christina Paul, Bezirksrätin der Grünen im Alsergrund, ist seit 25 Jahren nach einem Unfall querschnittgelähmt. Als ihr Vermieter das Mietverhältnis beendete, beantragte sie bei Wiener Wohnen ein Wohn-Ticket für begründeten Wohnbedarf – und wurde abgewiesen. Der Grund: Es konnte „nicht positiv entschieden werden, da die Barrierefreiheit bereits an Ihrer derzeitigen Anschrift gegeben ist.“ Außerdem stelle „die Befristung eines Mietvertrages keinen sogenannten Wohnbedarfsgrund dar.“