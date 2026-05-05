Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grüner Alarm in Wien

Wenig Unterstützung für Menschen mit Behinderung

Wien
05.05.2026 05:30
Marlies Neumüller (links) spricht über die finanziellen Herausforderungen und Christina Paul ...
Marlies Neumüller (links) spricht über die finanziellen Herausforderungen und Christina Paul erzählt, wie schwer es ist, eine barrierefreie Wohnung zu bekommen.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Millionen für einen Verein, der Fetischfeste feiert – während Rollstuhlfahrer um barrierefreie Wohnungen kämpfen und Pflegebedürftige zwischen essen und duschen wählen müssen.

0 Kommentare

Zum Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung schlagen die Wiener Grünen Alarm. „Die ausgestreckte Hand des sozialen Wiens wird gerade zurückgezogen“, so Parteichefin Judith Pühringer. Kürzungen betreffen die Menschen in nahezu allen Lebensbereichen. Das Ergebnis: Die Arbeitslosigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen stieg daher zuletzt um 8,9 Prozent.

Abgelehnt: die Wohnung ist ja schon barrierefrei
Doch nicht immer stecken Kürzungen dahinter – manchmal ist es pures Systemversagen. Rollstuhlfahrerin Christina Paul, Bezirksrätin der Grünen im Alsergrund, ist seit 25 Jahren nach einem Unfall querschnittgelähmt. Als ihr Vermieter das Mietverhältnis beendete, beantragte sie bei Wiener Wohnen ein Wohn-Ticket für begründeten Wohnbedarf – und wurde abgewiesen. Der Grund: Es konnte „nicht positiv entschieden werden, da die Barrierefreiheit bereits an Ihrer derzeitigen Anschrift gegeben ist.“ Außerdem stelle „die Befristung eines Mietvertrages keinen sogenannten Wohnbedarfsgrund dar.“

Das Schreiben liegt der „Krone“ vor. „Wenn es nach Wiener Wohnen gegangen wäre, würde ich wahrscheinlich immer noch auf der Straße stehen“, sagt Paul. Eine Wohnung fand sie letztlich auf eigene Faust.

Zitat Icon

Statt in Inklusion zu investieren, wird die Verantwortung zwischen Stadt und Bund hin- und hergeschoben – das hilft niemandem und damit muss Schluss sein.

Grüne-Parteichefin Judith Pühringer

Bild: Mario Urbantschitsch

Essen oder duschen – eine unmögliche Entscheidung
Noch drastischer trifft es jene, die auf Persönliche Assistenz angewiesen sind. Die Stadt vergütet 24 Euro pro Assistenzstunde – die tatsächlichen Kosten liegen zwischen 37 und 44 Euro. Für Marlies Neumüller, Referentin im Grünen-Parlamentsklub und selbst Betroffene, bedeutet das täglich eine grausame Abwägung: „Die Menschen müssen sich entscheiden, ob sie die Assistenz lieber zum Kochen und Essen nutzen – oder zum Duschen.“

In Wien können nur rund 400 Personen die Leistung überhaupt nutzen; blinde Menschen sowie Personen mit Lernschwierigkeiten oder psychischen Erkrankungen sind pauschal ausgeschlossen. Wer die Assistenz korrekt im Angestelltenverhältnis beschäftigt, dem bleiben kaum Stunden übrig.

Lesen Sie auch:
Das Qwien im 5. Bezirk
Krone Plus Logo
350.000 für Personal
Millionen für LGBTIQ-Verein – samt Fetischfesten
03.05.2026
Krone Plus Logo
Keine Betreuungsplätze
„Wenn er sich eh nicht behindert verhält, dann…“
10.10.2025

Millionen für Fetischfeste, Sparen beim Rest
Für absurde andere Dinge ist jedoch Geld da. Während für Menschen mit Behinderung der Rotstift regiert, fließen andernorts Millionen: Seit 2021 erhielt der Verein Qwien fast drei Millionen Euro aus dem Kultur- und dem Bildungsressort – wir berichteten. Dafür bekommt man unter anderem Fetischfest, wo sich Männer als Hund verkleiden ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
05.05.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
14° / 28°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
13° / 28°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
13° / 28°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
12° / 28°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
11° / 28°
Symbol wolkig

krone.tv

Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Der Iran meldet einen Raketenangriff auf ein Schiff der US-Marine in der Straße von Hormuz.
Kampf um Hormuz
Raketen auf US-Schiff? Verwirrung um Eskalation
Nach seiner Festnahme meldet sich nun zum ersten Mal der HiPP-Erpresser aus der JA in Eisenstadt ...
Es gibt neue Details
Dubiose Alibis: HiPP-Erpresser bricht Schweigen!
In dieser Barge wurde „Timmy“ in die Nordsee gebracht – nun mehren sich Zweifel, ob dabei ...
Crew unter Beschuss
Neue Zweifel am Schicksal von Wal „Timmy“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
216.570 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
136.388 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
113.600 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
2014 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1149 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
1051 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Mehr Wien
Grüner Alarm in Wien
Wenig Unterstützung für Menschen mit Behinderung
Neuer „Krone“-Podcast
Was Herbert Föttinger zum Ende seiner Ära leid tut
Double in Reichweite
Spiel gedreht! LASK beendet Rapids Traum vom Titel
Krone Plus Logo
Neue Umfrage
Zwei von drei Wienern wächst die Stadt zu stark
Krone Plus Logo
Was Beten dabei bringt
Himmel hilf! 45.000 Schülern steht Matura bevor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf