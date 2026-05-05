Wohnkabinen im Strandbad: Bürger zahlen für andere

„Mir ist auch zu Ohren gekommen, dass sich an manchen Stellen im Laufe der Zeit schon kleine ,Kommunen‘ gebildet haben, die aufgrund von Freundschaften keinesfalls ihren ,Fixplatz‘ abgeben wollen“, so die FPÖ-Politikerin weiter. „Im Gegenteil: Sie verbringen darin viele Wochen und blockieren mehrere ,Kabinen‘ über lange Jahre. Jene, die über die kommunale Steuer für das Strandbad ins Geldbörsel greifen müssen, nämlich die Klosterneuburger selbst, sind auf einer langen Warteliste.“