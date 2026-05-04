Autofreier Stadtteil, aber U-Bahn kommt erst 2040

Einen großen Vorteil gibt es bereits

Anders als in der Seestadt im Norden, wo die notwendigen Straßen erst noch errichtet werden müssen, gibt es hier bereits die Verkehrsanschlüsse. In der viel befahrenen Himberger Straße soll zudem eine Unterführung unter der Donauländebahn kommen. Und: Auch baulich wurden die Voraussetzungen schon dafür geschaffen, dass man mit einer Abzweigung bei der U1-Station Alaudagasse eine Seitentrasse nach Rothneusiedl verlegen kann. Die rote Linie wird hier dann auf Stelzen gebaut und nur oberirdisch unterwegs sein. Auf einer Länge von 2,5 Kilometern ist jetzt aber nur noch eine neue Station vorgesehen.