„Wien-Plan“ sieht Stopp für Stadterweiterung vor

Hoffen auf den S-Bahn-Ring

Überhaupt ist die Aufwertung bereits bestehender urbaner Gebiete neben der Stadterweiterung ein zentraler Punkt der Pläne. Die westlichen Gürtel-Bezirke stehen dabei im Zentrum. Als städtebauliche Entwicklungsgebiete im Bestand werden in dem Plan außerdem die Brigittenau und die Josefstadt, Inzersdorf, Kagran und Essling aufgeführt. Verkehrspolitisch sollen all diese Gebiete durch verstärkte Öffi-Achsen erschlossen werden, vor allem den lange versprochenen S-Bahn-Ring. Im Plan enthalten sind aber auch Ideen wie eine Verlängerung der U2 in südlicher Richtung bis nach Meidling oder die Weiterführung von Straßenbahnlinien über die Stadtgrenzen hinaus.