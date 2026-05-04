Nach Formel-1-„Meisterwerk“ träumt ein ganzes Land

„Jetzt, wo sie sich nicht für die Fußball-WM qualifiziert haben, dreht sich alles um Sinner (Tennis-Weltranglistenerster, Anm.) und Antonelli. Die beiden sind Superstars. Das ist etwas, was wir eindämmen müssen“, erklärte Wolff. „Es liegt an uns, die Handbremse zu ziehen. Es besteht das Risiko, dass er sich zu schnell mitreißen lässt.“