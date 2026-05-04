Nach Formel-1-„Meisterwerk“ träumt ein ganzes Land

Cool, cooler, Kimi Antonelli! Mit seinen erst 19 Jahren hat der Italiener beim Grand Prix von Miami einmal mehr Geschichte geschrieben und lässt damit ein ganzes Land träumen.
„Das ist erst der Anfang“, kündigte Antonelli an, der Sebastian Vettel als jüngsten Weltmeister ablösen könnte. „Der Weg ist noch lang, aber wir arbeiten super hart und das Team leistet unglaubliche Arbeit.“
Antonelli ist der jüngste Fahrer, der eine Pole-Position errungen hat. Antonelli ist auch der jüngste WM-Führende. Und Antonelli ist sogar der einzige Pilot in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse, der seine ersten drei Rennen von seinen ersten drei Poles gewonnen hat.
„Kimi, wieder ein Meisterwerk“, jubelt der „Corriere della Sera“ in seiner Heimat Italien. „Der stärkste Fahrer ist Italiener, und jetzt dürfen wir offiziell träumen“, schreibt die „Gazzetta dello Sport“ euphorisch.
Wolff: „Das müssen wir eindämmen“
Für die kommenden Wochen hat Mercedes-Teamchef Wolff eine ganz besondere Aufgabe: den Hype um Antonelli in dessen italienischer Heimat bändigen.
„Jetzt, wo sie sich nicht für die Fußball-WM qualifiziert haben, dreht sich alles um Sinner (Tennis-Weltranglistenerster, Anm.) und Antonelli. Die beiden sind Superstars. Das ist etwas, was wir eindämmen müssen“, erklärte Wolff. „Es liegt an uns, die Handbremse zu ziehen. Es besteht das Risiko, dass er sich zu schnell mitreißen lässt.“
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