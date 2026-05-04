Frau stirbt während Fahrt: Auto drohte wegzurollen

Zu einem schrecklichen Autounfall ist es am Sonntag in der Gemeinde Weißenstein in Kärnten gekommen. Eine Frau starb während der Fahrt, das Auto fuhr weiter und drohte, auf eine stark befahrene Straße zu rollen.
Die 85-jährige Lenkerin erlitt während der Fahrt einen gesundheitlichen Notfall und kam deshalb von der Gemeindestraße ab. Die Frau geriet mit dem Pkw auf eine abfallende Waldparzelle, die oberhalb der B100 (Drautal-Straße) liegt.
Auto von Baumgruppe gestoppt
Das Fahrzeug rollte dann noch etwa 30 Meter weiter und wurde von einer Baumgruppe gestoppt. Doch es drohte, auf die B100 zu rollen. Mehrere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Puch, Feistritz, Töplitsch und Kellerberg sicherten das Fahrzeug.
Die Frau konnte jedoch nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Notarzt stellte plötzlichen Herztod als Todesursache fest, teilt die Polizei mit.
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