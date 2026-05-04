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Austro-Kanadier kommt

Das ist der neue Headcoach der Vienna Capitals

Eishockey
04.05.2026 13:00
Mike Stewart wird Headcoach der Vienna Capitals.
Mike Stewart wird Headcoach der Vienna Capitals.(Bild: Grizzlys Wolfsburg/Moritz Eden)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Lange wure gerätselt, jetzt steht fest, wer die Eishockey-Cracks der Vienna Capitals in der kommenden Saison coachen wird. Mit dem 53-jährigen Austro-Kanadier Mike Stewart haben sich die Wiener einen erfahrenen Mann geangelt.

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„Ich freue mich riesig darüber, Teil der Capitals-Organisation zu sein. Es ist eine große Ehre, hier arbeiten zu dürfen. Wien ist eine tolle Eishockeyadresse, verfügt über viel Eishockeytradition und eine großartige Fanbase“, lässt Mike Stewart in einem ersten Statement zu seinem Wien-Engagement ausrichten. Nachdem die Capitals mit Kevin Constantine auf keine weitere Zusammenarbeit einigten, ist damit nun die Nachfolge geklärt.

Zuzletzt betreute der 53-Jährige die Grilzzlys Wolfsburg
Zuzletzt betreute der 53-Jährige die Grilzzlys Wolfsburg(Bild: Grizzlys Wolfsburg/Moritz Eden)
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Mir gefällt die Challenge. Wien ist Wien und die Caps sind ein Name, deswegen fiel mir die Entscheidung sehr leicht.

Mike Stewart

Die letzte Saison verlief für die Caps erneut nicht nach Wunsch. Zum zweiten Mal in Folge scheiterte man in den Pre-Play-offs der ICE Hockey Liga an Fehervar. Nun soll es in der kommenden Spielzeit wieder nach oben gehen. „Mir gefällt die Challenge. Wien ist Wien und die Caps sind ein Name, deswegen fiel mir die Entscheidung sehr leicht“, so Stewart.

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Legendenstatus in Villach
Als Spieler ging Stewart von 2001 bis 2010  482-mal für Villach aufs Eis, holte mit dem VSV zweimal den Titel und führte das Team die letzten drei Spielzeiten als Kapitän an. Sein Dress mit der Rückennummer 4 hängt in Villach unter dem Hallendach. Nach seinem letzten Spiel starte er dort auch seine Trainer-Karreie. Diese führte ihn 2012 nach Deutschland wo, er bis zuletzt aktiv war: Die Fischtown Pinguins Bremerhaven (2012-2015), Augsburger Panther (2015-2019), Kölner Haie (2019-2020) und die Grizzlys Wolfsburg (2021-2026) stehen auf seiner Visitenkarte. Nun unterzeichnete er bei den Capitlas ein Arbeitspapier für die nächsten zwei Saisonen.

Stewart (li.) als Villach-Spieler im Fight mit Caps-Legende Benoit Gratton.
Stewart (li.) als Villach-Spieler im Fight mit Caps-Legende Benoit Gratton.(Bild: GEPA)

„Mike Stewart war von Anfang an unser Wunschkandidat. Er steht für einen modernen Coaching-Stil, ist sehr kommunikativ und hat stets einen guten Draht zu seinen Teams. Mike verfügt über viel Erfahrung und hat großes taktisches Verständnis“, feut sich der Sportliche Leiter der Capitals Christian Dolezal auf die bevorstehende Zusammenarbeit.

Stewart erhielt im Jahr 2005 die österreichisch Staatsbürgerschaft und vertrat Rot-Weiß-Rot bei den A-Weltmeisterschaften 2005 und 2007 sowie beim Division-I-Turnier im Jahr 2006. 

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