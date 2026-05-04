Das ist der neue Headcoach der Vienna Capitals

Legendenstatus in Villach

Als Spieler ging Stewart von 2001 bis 2010 482-mal für Villach aufs Eis, holte mit dem VSV zweimal den Titel und führte das Team die letzten drei Spielzeiten als Kapitän an. Sein Dress mit der Rückennummer 4 hängt in Villach unter dem Hallendach. Nach seinem letzten Spiel starte er dort auch seine Trainer-Karreie. Diese führte ihn 2012 nach Deutschland wo, er bis zuletzt aktiv war: Die Fischtown Pinguins Bremerhaven (2012-2015), Augsburger Panther (2015-2019), Kölner Haie (2019-2020) und die Grizzlys Wolfsburg (2021-2026) stehen auf seiner Visitenkarte. Nun unterzeichnete er bei den Capitlas ein Arbeitspapier für die nächsten zwei Saisonen.