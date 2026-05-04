Weißes Haus legt Offensive gegen den Iran neu aus

Das sieht der neue Vorschlag aus dem Iran vor

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran waren zuletzt ins Stocken geraten. Die iranische Führung übergab einen neuen Vorschlag an die Vermittler aus Pakistan. Darin werden unter anderem ein Kriegsende an allen Fronten, zum Beispiel auch im Libanon, Garantien gegen militärische Aggressionen und der Abzug von US-Militärstreitkräften aus der Region gefordert. Zudem sollen eingefrorene iranische Vermögenswerte freigegeben, Sanktionen aufgehoben und ein „neuer Mechanismus für die Straße von Hormuz“ eingeführt werden. Die Meerenge, die für die Weltwirtschaft bedeutend ist, ist derzeit weitestgehend blockiert.