Online-Shop für die Schmankerl der Region

Gab es bis dato nur die Weine der Region online zu bestellen, hat Frittum das Angebot nun erweitert. „Ab sofort können neben Wein auch zahlreiche pannonische Spezialitäten burgenländischer Produzenten über unseren neuen Online-Shop bestellt werden“, erklärt sie. Und dabei spricht man vom Who“s who des Genusses. Das Angebot reicht von Mangalitza-Lardo und Wildwürsten über eingelegtes Gemüse vom Paradeiser-Kaiser Erich Stekovics bis hin zu Oxymel oder der jiddischen Hühnerleber aus dem Gasthaus zur Dankbarkeit.