Online-Shop für die Schmankerl der Region

Vor einem Jahr hat Cornelia Frittum das Weinwerk in Neusiedl am See übernommen. Mit vielen Ideen versucht sie Gäste zu begeistern. Jetzt wurde der Online-Shop erweitert.
Gab es bis dato nur die Weine der Region online zu bestellen, hat Frittum das Angebot nun erweitert. „Ab sofort können neben Wein auch zahlreiche pannonische Spezialitäten burgenländischer Produzenten über unseren neuen Online-Shop bestellt werden“, erklärt sie. Und dabei spricht man vom Who“s who des Genusses. Das Angebot reicht von Mangalitza-Lardo und Wildwürsten über eingelegtes Gemüse vom Paradeiser-Kaiser Erich Stekovics bis hin zu Oxymel oder der jiddischen Hühnerleber aus dem Gasthaus zur Dankbarkeit.
„Wir möchten die kulinarische Vielfalt des Burgenlands sichtbar machen“, so Frittum. Eine Win-win-Situation – sowohl für regionale Produzenten als auch für Kunden, die sich die regionalen Schmankerl nach Hause liefern lassen können. Wer lieber vor Ort einkauft, findet rund 600 Weine, eine gemütliche Weinbar und die regionale Greißlerei im ältesten Gebäude Neusiedls.
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