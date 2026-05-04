Der Muttertag lässt wieder die Kassen klingeln

Trotz aller Geschenke steht für viele Familien aber nicht der materielle Wert im Vordergrund. Rund zwei Drittel der Burgenländer wollen den Muttertag gemeinsam mit der Familie verbringen. Viele Mütter wünschen sich laut Umfrage vor allem Zeit mit ihren Liebsten, Gesundheit oder einfach ein paar ruhige Stunden ohne Alltagsstress.