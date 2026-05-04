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Handel jubelt

Der Muttertag lässt wieder die Kassen klingeln

Burgenland
04.05.2026 09:00
Eine kleine Aufmerksamkeit mit großer Bedeutung: Blumen stehen zum Muttertag hoch im Kurs.
Eine kleine Aufmerksamkeit mit großer Bedeutung: Blumen stehen zum Muttertag hoch im Kurs.(Bild: sh)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Rund neun Millionen Euro geben die Burgenländer heuer für den Muttertag aus. Blumen und Pralinen sind nach wie vor die beliebtesten Geschenke

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Wenn am 10. Mai Muttertag gefeiert wird, dürfen sich Blumengeschäfte, Konditoreien und Restaurants wieder auf klingelnde Kassen freuen. Der Ehrentag für alle Mams sorgt auch heuer für einen kräftigen Umsatzschub im burgenländischen Handel. Denn auch wenn viele Mütter behaupten, sie wünschen sich „eh nichts“: Eine kleine Aufmerksamkeit – als Danke für alles – gehört dazu.

Ihre Liebe und Dankbarkeit wollen am heurigen 10. Mai knapp zwei Drittel der Burgenländerinnen ...
Ihre Liebe und Dankbarkeit wollen am heurigen 10. Mai knapp zwei Drittel der Burgenländerinnen und Burgenländer auch in Form von – vorwiegend regional gekauften – Geschenken ausdrücken.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Im Durchschnitt geben die Burgenländer rund 62 Euro aus. Insgesamt ergibt das heuer ein Umsatzvolumen von etwa neun Millionen Euro. Vor allem Floristen, Konditoreien, Parfümerien und Gastronomiebetriebe profitieren davon. „Der Muttertag zeigt, wie eng gesellschaftlicher Wert und wirtschaftliche Bedeutung zusammenhängen. Er ist nicht nur ein emotionaler Höhepunkt, sondern auch ein bedeutender Umsatzfaktor für den burgenländischen Einzelhandel“, betont Alexander Fischer, Spartenobmann Handel der Wirtschaftskammer Burgenland.

Blumen bleiben klare Nummer eins
Laut aktueller Umfrage der KMU Austria wollen 64 Prozent der Burgenländer ihre Liebsten heuer beschenken. In den meisten Fällen geht das Geschenk an die eigene Mutter (83 Prozent), aber auch Partnerinnen (29 Prozent) und Schwiegermütter (14 Prozent) dürfen sich häufig über Blumen, Süßigkeiten oder gemeinsame Zeit freuen.

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Mit großem Abstand führen Blumen und Pflanzen die Liste der beliebtesten Muttertagsgeschenke an. 65 Prozent greifen zu Sträußen, Rosen oder Orchideen. Ebenfalls hoch im Kurs stehen Schokolade und Pralinen (26 Prozent) sowie Restaurantbesuche (22 Prozent). Andere setzen lieber auf gemeinsame Unternehmungen, Gutscheine oder Selbstgemachtes.

Viele setzen weiter auf den Einkauf vor Ort
Während viele Einkäufe mittlerweile online erledigt werden, bleibt man beim Muttertag lieber persönlich: 86 Prozent kaufen ihre Geschenke direkt im Geschäft, nur 15 Prozent bestellen online. „Gerade bei emotionalen Anlässen zählt das persönliche Auswählen, die Beratung und die Qualität vor Ort. Das ist eine große Stärke unserer regionalen Betriebe“, sagt Fischer.

Trotz aller Geschenke steht für viele Familien aber nicht der materielle Wert im Vordergrund. Rund zwei Drittel der Burgenländer wollen den Muttertag gemeinsam mit der Familie verbringen. Viele Mütter wünschen sich laut Umfrage vor allem Zeit mit ihren Liebsten, Gesundheit oder einfach ein paar ruhige Stunden ohne Alltagsstress.

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