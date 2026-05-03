Radsport-Boss: „TikTok ist ein echter Zeitkiller“

Mehr Bewegung, mehr Gemeinschaft und vor allem mehr Abenteuer: So will Günter Kratzer junge Menschen für das Radfahren begeistern.
Günter Kratzer, Präsident des Landes-Radsportverbandes Burgenland, kämpft um den Nachwuchs und setzt dabei auf Action statt Bildschirmzeit. Seit über 50 Jahren sitzt er im Sattel und hat vom Kinderfahrrad bis zum Rennrad alles erlebt. Seine Mission heute: den Radsport im Burgenland wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört, mitten ins Leben junger Menschen. „Mit vier Jahren bekam ich mein erstes Rad, mit zwölf saß ich bereits auf dem Rennrad und dann ging es los“, erzählt Kratzer. Es folgte eine lebenslange Leidenschaft: Rennen in der Prater Hauptallee, Training im Dusika-Stadion und jede Menge Freiheit. „Dieses Gefühl lässt dich nicht mehr los!“
TikTok ist nicht real, es ist ein Zeitkiller! Die echte Welt bietet frische Luft, Action und Freude.
LRV-Präsident Günter Kratzer
Bild: z.V.g.
Doch heute sieht die Realität oft anders aus. Statt voller Starterfelder sinken vielerorts die Teilnehmerzahlen. „Wir müssen mehr tun, vor allem in den Schulen. Projekte wie das School Race sind entscheidend, um Kinder wieder für Bewegung zu begeistern.“ Bereits über 850 Schüler nahmen daran teil. Ein Anfang, aber für Kratzer noch lange nicht genug.
Gemeinschaft, Teamgeist und echte Emotionen
Für ihn steht fest: Kaum eine Sportart ist so vielseitig wie der Radsport. „Radsport ist Vielfalt. Vom Rennrad über Mountainbike bis hin zu Cyclocross.“ Dazu kommen Gemeinschaft, Teamgeist und echte Emotionen. Erfolg gehöre niemals nur einer Person allein, ohne Team gehe nichts. Der LRV-Präsident nimmt dabei kein Blatt vor den Mund: „TikTok ist nicht real, es ist ein Zeitkiller! Die echte Welt bietet frische Luft, Action und Freude.“
Radfahren statt Handy schauen
Seine Botschaft ist eindeutig: rauf aufs Rad statt stundenlang am Handy zu hängen. Wer denkt, Radfahren sei langweilig, hat laut Kratzer schlicht noch nicht die richtige Seite des Sports kennengelernt. „Schon einmal mit 50 km/h über den Asphalt gefahren? Oder einen Trail hinuntergerast? Das ist pures Adrenalin!“
Burgenland tritt kräftig in die Pedale
Dass im Burgenland großes Potenzial steckt, zeigt auch der gezielte Aufbau des Nachwuchses. Ein besonderes Highlight steht an: Am 21. Juni findet in Neckenmarkt die österreichische Nachwuchs-Meisterschaft inklusive Kids-Bewerben statt. Und eines stellt Kratzer dabei unmissverständlich klar: „Der Imagewandel ist längst passiert. Radsport ist wieder cool!“ Jetzt liegt es an der nächsten Generation, aufzusteigen und kräftig in die Pedale zu treten.
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