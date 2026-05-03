Radsport-Boss: „TikTok ist ein echter Zeitkiller“

Günter Kratzer, Präsident des Landes-Radsportverbandes Burgenland, kämpft um den Nachwuchs und setzt dabei auf Action statt Bildschirmzeit. Seit über 50 Jahren sitzt er im Sattel und hat vom Kinderfahrrad bis zum Rennrad alles erlebt. Seine Mission heute: den Radsport im Burgenland wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört, mitten ins Leben junger Menschen. „Mit vier Jahren bekam ich mein erstes Rad, mit zwölf saß ich bereits auf dem Rennrad und dann ging es los“, erzählt Kratzer. Es folgte eine lebenslange Leidenschaft: Rennen in der Prater Hauptallee, Training im Dusika-Stadion und jede Menge Freiheit. „Dieses Gefühl lässt dich nicht mehr los!“