Youngsters zeigen im Weinwerk ihr Können

21 Weingüter aus dem ganzen Burgenland sind bis jetzt mit von der Partie. Das außergewöhnliche an dem Projekt: Es gibt keine Regeln und Zwänge. „Geht nicht, gibt’s nicht“, lacht Frittum. Denn: Sie hat die Weinwerk-Youngsters nicht ins Leben gerufen, damit den jungen Leuten schon wieder jemand erklärt, wie es geht. „Die größten Projekte entstehen, wenn man nicht versucht anderen etwas aufzuzwingen sondern sie einfach machen lässt“, so Tschida. Dementsprechend gut ist die Stimmung in der Truppe – die jungen Männer und Frauen sprudeln gerade zu über vor Ideen und Kreativität. „Da ist wahnsinnig viel Potenzial da“, ist die Weinwerk-Chefin überzeugt.