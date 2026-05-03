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Pkw kollidierte mit Steinmauer – Lenker verletzt

Salzburg
03.05.2026 13:45
Die Mannen der Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und unterstützte ...
Die Mannen der Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und unterstützte das Abschleppunternehmen beim Verladen des Fahrzeugs.(Bild: FF Großarl)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Kurz vor 3 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Großarl am Sonntag zu einem nächtlichen Einsatz ausrücken. Auf der Großarler Landesstraße im Bereich „Augraben“ kollidierte ein PKW mit einer Steinmauer. 

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Der Lenker verletzte sich, musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Mannen der Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und unterstützte ...
Die Mannen der Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und unterstützte das Abschleppunternehmen beim Verladen des Fahrzeugs.(Bild: FF Großarl)

Die Mannen der Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und unterstützte das Abschleppunternehmen beim Verladen des Fahrzeugs.

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