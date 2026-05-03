Coole Grenzgängerin bis zur Unerträglichkeit

Florentina Holzinger, aktuelle Weltmeisterin der Performance, bespielt heuer Österreichs Biennale-Pavillon in Venedig. Ein Porträt der Ausnahmekünstlerin.
Als „Europe’s hottest director“, also „Europas angesagteste Regisseurin“, charakterisierte sie der britische „Guardian“. Aufgewachsen ist Florentina Holzinger als mittlere von drei Töchtern in Wien-Döbling. Der Vater Anwalt, die Mutter Pharmazeutin. „Eine normale Kindheit“, verriet sie der „Zeit“. Mit 15, 16 kam sie über den Sport zum Tanz. Für eine klassische Tänzerinnen-Karriere zu spät, studierte sie Choreografie in Amsterdam. Und schon ihr Diplom-Solo „Silk“ bekam Preise und gastierte 2012 bei lmpuls-Tanz.
Mit „TANZ. Eine sylphidische Träumerei in Stunts“, in der etwa nackte Performerinnen eindrucksvoll auf Motorrädern durch die Luft ritten, gelang 2019 eine wichtige Wegmarke: Erstmals wurde eines ihrer Stücke zum Berliner Theatertreffen eingeladen, außerdem zur „Inszenierung des Jahres“ gekürt und mit einem Nestroy bedacht. Sogar zwei Nestroys sowie den deutschen Theaterpreis Faust gab es dann für den Riesenerfolg „Ophelia’s Got Talent“ 2023.
In „Sancta“ bewies sie sich bei Hindemiths performativ erweiterter „Sancta Susanna“ als Opernregisseurin von Graden. „A Year without Summer“ heißt ihr jüngstes Erfolgsstück.
Laut Eigendefinition treffen in ihren Arbeiten zwischen Tanz, Performance, Oper und Theater „physische Extremzustände auf theatralische Präzision – mit dem Ziel, die Grenzen dessen auszuloten, wozu Körper fähig sind“.
Nacktheit scheint obligat, Wiens Aktionismus im Kopf
Florentina Holzinger spielt dabei bewusst mit den Grenzen und deren Weitung an den Rand des Erträglichen. Hochkultur prallt auf Entertainment, Tanz wird mit Akrobatik, Kampfsport, Stunt und Splatter lustvoll-provokant amalgamiert.
Nacktheit scheint obligat, Selbstverletzung erwünscht, womit sich Holzinger auch in die Nachfolge des Wiener Aktionismus einreiht. Ihre Arbeiten sind, wenn man sich darauf einlässt, bildgewaltig sinnliche Grenzerfahrungen, geradezu bewusstseinserweiternd, abstoßend und packend zugleich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.