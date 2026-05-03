Coole Grenzgängerin bis zur Unerträglichkeit

Florentina Holzingers „Seaworld Venice“ zieht nächste Woche in den Pavillon von Josef Hoffmann in den Giardini ein. Er soll dann als „Unterwasserthemenpark, Kläranlage und Sakralbau zugleich“ fungieren. Dass dabei Mobil-Klos und der Urin der Biennale-Besucher eine Rolle spielen, hat die „Krone“ bereits vorab herausgefunden. Es bleibt spannend! (Bild: Georg Petermichl)